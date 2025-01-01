Поэтическое шоу «Федерико Гарсиа Лорка. Сон с ароматом апельсина». Dead Poets Band

Погружение в мир Федерико Гарсиа Лорки с Dead Poets Band

Этим осенним вечером Dead Poets Band увлекут зрителей в увлекательное путешествие по улицам жаркой Испании, к величайшему поэту и драматургу Федерико Гарсиа Лорке. Артисты создадут атмосферу, где звучат народные колыбельные и безудержный стук каблуков под ритмы фламенко. Здесь палящее солнце освещает каждый уголок, и все наполнено неистовой силой творчества, вдохновленного духами duende.

Знакомство с поэзией Лорки

Под звуки рояля прозвучат знаменитые поэтические произведения Лорки, а также увлекательные истории о его творческом пути, любви и судьбе. Это уникальная возможность не только услышать, но и почувствовать его неповторимый стиль и глубокие чувства.

Открытый микрофон

По сложившейся традиции, в рамках поэтического шоу будет организован «открытый микрофон», где любой желающий сможет прочитать любимое стихотворение поэта. Это прекрасная возможность для зрителей стать частью волшебства поэтической вечеринки и поделиться своими впечатлениями.

О Dead Poets Band

Dead Poets Band — это коллектив артистов, создающих поэтические вечера и перформансы, вдохновленные жизнью и творчеством уже ушедших великих поэтов. Каждый их вечер проходит в атмосфере творческой свободы, что позволяет зрителям с удовольствием делиться своими любимыми стихами в рубрике «открытый микрофон».

Артисты вечера

На сцене выступят:

Ирина Ковалевская

Лилит Карапетян

Богдан Бончук

За роялем — Лина Герц.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера, наполненного поэзией, музыкой и испанским колоритом!