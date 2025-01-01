Спектакль Поэтическое шоу «Дело Бродского». Dead Poets Band

Иммерсивный перформанс в честь Иосифа Бродского

В день рождения великого поэта Иосифа Бродского артисты Dead Poets Band приглашают вас на уникальный иммерсивный перформанс. Под аккомпанемент рояля они прочитают стихотворения Бродского и поделятся своими взглядами на его жизнь и судьбу.

Станьте частью события

Во время перформанса каждый желающий сможет стать свидетелем или даже судьей в «деле» Бродского. Это уникальная возможность погрузиться в мир поэзии и узнать больше о ключевых событиях из жизни поэта.

Открытый микрофон

Одной из самых интересных частей вечера станет «открытый микрофон». Зрителям предложат прочитать свои любимые стихотворения Бродского, создавая атмосферу единения и творчества.

Артисты и музыканты

Dead Poets Band — это объединение талантливых артистов, которые создают поэтические вечера и перформансы, посвященные жизни и творчеству великих поэтов. Все мероприятия проходят в атмосфере творческой свободы, что позволяет зрителям активно участвовать в процессе.

В составе исполнителей: Ирина Ковалевская, Лилит Карапетян, Богдан Бончук. Музыкой вечера займется Лина Герц.

Не упустите возможность стать частью этого поэтического вечера, погрузиться в мир Бродского и поделиться своими любимыми строками!