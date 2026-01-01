Спектакль Поэтический вечер «Время любить»

Тепло любви в театре «За нарисованным очагом»

Театр «За нарисованным очагом» приглашает вас на уникальный концерт, посвящённый самому теплом и трепетному чувству, объединяющему людей. Каждый из сезонов раскрывает свои тайны любви и жизни, и мы приглашаем вас вместе с нами это почувствовать.

Сюжетные линии сезонов

Весна — это яркая, но нежная юношеская влюблённость, наполняющая сердца надеждой и мечтами. Летнее время приносит пылкие чувства, страсть и энергию молодости. Осень — период зрелости, когда сомнения и иллюзии дают дорогу глубине ощущений. Зима представляет собой испытание, когда сердце, замерзшее под снегом, снова оживает с приходом весны и новых чувств.

Поэзия и музыка

На нашем концерте вы услышите проникновенные стихи великих поэтов, таких как Марина Цветаева, Анна Ахматова, Роберт Рождественский, Эдуард Асадов и Мирра Лохвицкая. Эти произведения станут неотъемлемой частью вечера, создавая особую магию.

Также вас ждут самые любимые советские песни, которые навеют ностальгию и придадут вашему вечеру атмосферу уюта.

Уют и комфорт

Чтобы сделать ваш вечер ещё более комфортным, мы предложим горячий чай и вкусные угощения. Приходите и ощутите атмосферу искренности, нежности и красоты!

Ведь настоящее тепло — в сердце и душе.