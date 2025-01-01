Поэтический вечер Владимира Глазунова «Погружение» в Москве

Уважаемые клиенты, приглашаем вас на уникальный поэтический вечер Владимира Глазунова под названием «Погружение», который состоится в Государственном Кремлёвском Дворце. Это событие обещает стать настоящим украшением культурной программы.

О событии

Владимир Глазунов — известный поэт и автор, чьи произведения завораживают глубиной чувств и мыслей. Вечер «Погружение» станет не просто чтением стихов, а настоящим путешествием в мир поэзии, где каждый сможет открыть для себя новые грани творчества мастера.

Рекомендации для посетителей

Просим вас приходить заранее, чтобы избежать очередей. Напоминаем, что все посетители проходят тщательный досмотр. Запуск зрителей на территорию Кремля начинается за 1 час 45 минут до начала события. Учитывайте это при планировании вашего визита.

Дополнительная информация

Участие в вечере позволит вам не только насладиться поэзией, но и услышать личные размышления автора о жизни и искусстве. Не упустите шанс окунуться в атмосферу творчества и вдохновения!