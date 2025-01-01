Спектакль Поэтический вечер. Бродский

Поэтический вечер в Театре Ермоловой, посвящённый Иосифу Бродскому

«Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.» – Иосиф Бродский.

Приглашаем всех любителей поэзии и нашего театра на поэтический вечер, посвящённый выдающемуся поэту Иосифу Бродскому. В этом событии мы хотим продемонстрировать, как через стихи и образы сам поэт рассказывает о своей жизни, делится мыслями, мечтами, воспоминаниями и переживаниями.

Режиссёр о Бродском

Режиссёр Лера Суркова отмечает: «У Бродского есть теория о том, что каждая эпоха выбирает своего поэта. Мне кажется, что сегодня именно он стал поэтом нашего времени: его ощущение реальности во многом перекликается с нашим восприятием бытия. Не случайно Бродский в наши дни – один из самых цитируемых авторов.»

Мы стремимся передать зрителю ту интонацию, которую слышим сегодня в его стихах. Их смысл и музыка рождают множество ассоциаций, помогающих услышать что-то новое в себе.

Информация о спектакле

Не упустите возможность прикоснуться к творчеству Иосифа Бродского и насладиться его поэзией в исполнении талантливых артистов. Вечер обещает быть наполненным глубокими эмоциями и вдохновением!