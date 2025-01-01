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Поэтический вечер. Бродский
Билеты от 300₽
Киноафиша Поэтический вечер. Бродский

Спектакль Поэтический вечер. Бродский

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Поэтический вечер в Театре Ермоловой, посвящённый Иосифу Бродскому

«Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.» – Иосиф Бродский.

Приглашаем всех любителей поэзии и нашего театра на поэтический вечер, посвящённый выдающемуся поэту Иосифу Бродскому. В этом событии мы хотим продемонстрировать, как через стихи и образы сам поэт рассказывает о своей жизни, делится мыслями, мечтами, воспоминаниями и переживаниями.

Режиссёр о Бродском

Режиссёр Лера Суркова отмечает: «У Бродского есть теория о том, что каждая эпоха выбирает своего поэта. Мне кажется, что сегодня именно он стал поэтом нашего времени: его ощущение реальности во многом перекликается с нашим восприятием бытия. Не случайно Бродский в наши дни – один из самых цитируемых авторов.»

Мы стремимся передать зрителю ту интонацию, которую слышим сегодня в его стихах. Их смысл и музыка рождают множество ассоциаций, помогающих услышать что-то новое в себе.

Информация о спектакле

Не упустите возможность прикоснуться к творчеству Иосифа Бродского и насладиться его поэзией в исполнении талантливых артистов. Вечер обещает быть наполненным глубокими эмоциями и вдохновением!

Режиссер
Валерия Суркова
В ролях
Анастасия Альмухаметова
Кристина Асмус
Виктор Ворзонин
Светлана Головина
Иван Новиков

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 300 ₽

Фотографии

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