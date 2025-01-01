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Поэтический вечер Александра Вулыха
Билеты от 2000₽
Киноафиша Поэтический вечер Александра Вулыха

Поэтический вечер Александра Вулыха

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Поэзия и музыка: вечер с Александром Вулыхом

Король иронической поэзии, автор культовых стихов и текстов популярных песен, поэт Александр Вулых приглашает всех своих поклонников и друзей на уникальное мероприятие в Дом винтажной музыки.

Что вас ждет?

В программе вечера – искрометные стихи и баллады, тонкие ироничные миниатюры и остроумные поэмы от мастера слова. Обещаем, что хорошее настроение, улыбки и смех будут гарантированы!

Интересные факты

  • Александр Вулык известен своими глубокими и одновременно легкими текстами, которые находят отклик в сердцах многих.
  • Его произведения часто насыщены иронией и тонким юмором, что делает их особенно привлекательными для зрителей.
  • Дом винтажной музыки славится своей атмосферой и уникальным подходом к проведению событий, что создает идеальные условия для поэтического вечера.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться творчеством Александра Вулыка в живом исполнении. Это будет вечер, который оставит в вашем сердце тепло и улыбку!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 2000 ₽

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