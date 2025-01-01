Поэтический вечер Александра Вулыха

Король иронической поэзии, автор культовых стихов и текстов популярных песен, поэт Александр Вулых приглашает всех своих поклонников и друзей на уникальное мероприятие в Дом винтажной музыки.
В программе вечера – искрометные стихи и баллады, тонкие ироничные миниатюры и остроумные поэмы от мастера слова. Обещаем, что хорошее настроение, улыбки и смех будут гарантированы!
Не упустите возможность насладиться творчеством Александра Вулыка в живом исполнении. Это будет вечер, который оставит в вашем сердце тепло и улыбку!