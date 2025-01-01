Спектакль Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа

Живопись в танце. Уникальная постановка по мотивам картины династии Сун в Кремлевском Дворце

В театрах страны готовится к премьере удивительная по красоте постановка, вдохновлённая знаменитым произведением китайского художника времён династии Сун — «Панорама рек и гор». Этот уникальный 11-метровый свиток является шедевром традиционной китайской пейзажной живописи с историей, насчитывающей почти тысячу лет.

Труд и мастерство

Работа над спектаклем, в который вовлечены более 40 танцоров, длилась более года. Участники упорно оттачивали свои хореографические навыки, чтобы передать через танец красоту и масштаб этого величественного полотна. Каждое движение пронизано мельчайшими деталями, которые танцоры бережно переносят на сцену. Благодаря фантастической хореографии, картина буквально оживает на глазах зрителей.

Сложные декорации и интерактивность

Создание сложной декорации, включая вращающуюся сцену, стало важной частью постановки. Команда проекта активно сотрудничала с искусствоведами и реставраторами, что позволило внести в спектакль уникальные элементы. После консультации с одним из экспертов в спектакле появился новый герой — «проводник через всё повествование». Этот персонаж становится путеводителем для зрителей, погружающих их в мир удивительной китайской культуры.

Слова танцора

«В спектакле я исполняю роль Ван Симэна, художника. Специально для роли я брал уроки традиционной китайской живописи. Я просто влюбился в красивые пейзажи Китая. Реки и горы сегодня точно такие же, как во времена династии Сун тысячи лет назад», — делится своими впечатлениями Чжан Хань, танцор.

Не упустите шанс стать свидетелем этого великолепного спектакля, который перенесёт вас в мир традиционной китайской живописи и хореографии.