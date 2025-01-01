Спектакль Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа

В театрах страны готовится к премьере удивительная по красоте постановка, вдохновлённая знаменитым произведением китайского художника времён династии Сун — «Панорама рек и гор». Этот уникальный 11-метровый свиток является шедевром традиционной китайской пейзажной живописи с историей, насчитывающей почти тысячу лет.
Работа над спектаклем, в который вовлечены более 40 танцоров, длилась более года. Участники упорно оттачивали свои хореографические навыки, чтобы передать через танец красоту и масштаб этого величественного полотна. Каждое движение пронизано мельчайшими деталями, которые танцоры бережно переносят на сцену. Благодаря фантастической хореографии, картина буквально оживает на глазах зрителей.
Создание сложной декорации, включая вращающуюся сцену, стало важной частью постановки. Команда проекта активно сотрудничала с искусствоведами и реставраторами, что позволило внести в спектакль уникальные элементы. После консультации с одним из экспертов в спектакле появился новый герой — «проводник через всё повествование». Этот персонаж становится путеводителем для зрителей, погружающих их в мир удивительной китайской культуры.
«В спектакле я исполняю роль Ван Симэна, художника. Специально для роли я брал уроки традиционной китайской живописи. Я просто влюбился в красивые пейзажи Китая. Реки и горы сегодня точно такие же, как во времена династии Сун тысячи лет назад», — делится своими впечатлениями Чжан Хань, танцор.
