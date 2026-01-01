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Поэтический открытый микрофон

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Возраст 18+

О концерте

Поэтический вечер театра «НЕОЛИРА»

Занимательная атмосфера, аромат свежего кофе и живое слово современного поэта – все это ждет вас на уютном поэтическом вечере в театре «НЕОЛИРА». Здесь каждый сможет услышать талантливых поэтов и стать частью творческого процесса.

Выступления поэтов

Выступающие на вечере поэты получают по 5 минут на чтение своих произведений. Исключены нецензурная лексика и политические темы – только глубокие и эмоциональные стихи, затрагивающие важные человеческие чувства и переживания.

Положение участников и зрителей

Вы можете поддержать своих любимых поэтов, купив билет для группы поддержки, или просто насладиться вечерней атмосферой как зритель. Для всех гостей вечера предусмотрены комфортные условия, чтобы приятно провести время и насладиться творчеством.

Ведущие вечера

В этом вечере участвуют известные личности: Антон Тарасов, писатель и композитор, а также Вячеслав Хащевский, поэт и режиссер. Их мастерство и харизма подарят вам незабываемые моменты, а лучший поэт вечера получит приз от наших партнеров и возможность участвовать в финале года.

О театре «НЕОЛИРА»

Театр «НЕОЛИРА», основанный в 2019 году, предлагает богатую программу: поэтические вечера, конкурсы, стендапы и фестивали. Более ста мероприятий стали настоящим праздником искусства, а каждый вечер здесь – это уникальная возможность испытать эмоции, которые не оставляют равнодушными.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события. Приобретайте билеты и приходите на самый уютный поэтический вечер Петербурга!

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