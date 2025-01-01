Поэтический фестиваль в Новосибирске

Впервые в Новосибирске состоится уникальное событие — поэтический фестиваль «Живая поэзия». Это не просто собрание стихов, это праздник слова, где каждая строфа оживает и звучит в унисон с сердцебиением зрителя.

Встреча с мастерами слова

На одной сцене соберутся яркие звёзды современной поэзии. Анна Егоян, Георгий Аланский, Аида Артнуи, Даниил Данилевский и Кристина Новикова подарят вам незабываемые впечатления. Их стихи — это не просто слова, это истории, трепетные и душераздирающие, способные вызвать самые настоящие эмоции.

Эмоциональное погружение

Подготовьтесь к эмоциональным качелям: от радости до печали, от тонких нюансов до мощных взрывов чувств. Фестиваль «Живая поэзия» — это шанс погрузиться в мир, где каждое слово вибрирует, создавая уникальную атмосферу.

Музыкальное сопровождение от Эдуарда Назарова

За роялем в этот вечер будет Эдуард Назаров. Его музыкальное сопровождение добавит стихам особую глубину и поможет словам лететь прямо в сердце.

Приглашаем вас стать частью этого незабываемого события, где поэзия не просто слышится, она живёт в ритме вашего сердца.