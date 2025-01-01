Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Поэт. Есенин

Спектакль Поэт. Есенин

Постановка
Театр эстрады 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтическая картина «Поэт. Есенин» в Театре Эстрады

Сергей Есенин — поэт, который не поддается строгим рамкам литературных направлений начала ХХ века. Он является воплощением бунта, страсти и огромной русской души. Поэзия Есенина способна затронуть сердца и оставить глубокий след в душе каждого, кто ее читает.

«Быть поэтом — это значит то же, Если правды жизни не нарушить, Рубцевать себя по нежной коже, Кровью чувств ласкать чужие души», — эти строки передают суть его творчества. Стихи Есенина — это гимн жизни, полной неожиданностей и трудностей, но все же прекрасной. Они отражают мучительное бунтарство, детскую непосредственность и мудрость великого поэта.

Что ожидать от спектакля?

В музыкально-поэтической картине «Поэт. Есенин» зрителей ждет увлекательное путешествие в мир творчества Сергея Есенина. Вы услышите его любимые стихи, автобиографические зарисовки и песни, исполненные артистами театра. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу его эпохи и понять, что двигало поэтом.

Создатели спектакля

Композитор спектакля — Александр Новиков, который известен своим умением передавать эмоциональную глубину через музыку. Его работы прекрасно дополнят поэзию Есенина, создавая неповторимое звучание и атмосферу.

Не упустите шанс стать частью этого поэтического праздника! Спектакль «Поэт. Есенин» — это не только дань памяти великому поэту, но и возможность вновь ощутить всю прелесть и сложность русской души.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 3 октября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 4 октября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 5 октября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00

В ближайшие дни

Сталкер
16+
Драма
Сталкер
30 июля в 19:00 Новая актерская школа
от 1000 ₽
Нильс и волшебная дудочка
Музыка Детский
Нильс и волшебная дудочка
20 сентября в 10:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Пингвин, который хотел все знать!
0+
Музыка Детский Интерактивный
Пингвин, который хотел все знать!
7 декабря в 10:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше