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Поэма без героя
Билеты от 800₽
Киноафиша Поэма без героя

Спектакль Поэма без героя

Постановка
Глас 16+
Продолжительность 2 часа с антрактом
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Поэма без героя» — театральная интерпретация жизни Ахматовой

Театральная постановка «Поэма без героя» предлагает зрителям уникальную возможность заглянуть в мир Анны Ахматовой. Это произведение, написанное самой поэтессой, раскрывает её внутренний мир, отношения с возлюбленными и друзьями, а также контекст эпохи, в которой она жила.

Три ипостаси Ахматовой на сцене

В спектакле Ахматова представлена в трех различных образах: молодой поэтессы, зрелой женщины, известной в учебниках, и пожилой дамы, пережившей войну, утрату мужей, тюрьму сына и множество друзей. Эти три актрисы, общаясь друг с другом, создают многослойный портрет великой поэтессы, отражая её переживания и внутренние конфликты.

Редактор как ключ к пониманию

На сцене вместе с Ахматовой появляется «Редактор», который с лёгким юмором и ироничным подходом помогает зрителям разгадать замыслы и тайные коды поэтессы. Он раскрывает множество граней её личности: Ахматова как любовница, жена, подруга и гений своего времени.

Музыка, погружающая в эпоху

Идеально подобранное музыкальное сопровождение создает атмосферу, в которую зритель может полностью погрузиться. Оно помогает ощутить дух времени, в котором жила Ахматова, и позволяет каждому почувствовать себя частью её мира.

Не упустите шанс увидеть эту глубоко эмоциональную и интеллектуальную постановку, которая заставляет задуматься о жизни и творчестве одной из величайших поэтесс России.

Режиссер
Никита Астахов
В ролях
Галина Маслакова
Лариса Хорошилова
Анастасия Бандурка
Мария Королева
Екатерина Лисовая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
19:00 от 800 ₽

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