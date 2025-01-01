Поем и читаем вместе с Анной Бутурлиной

Премьера с Анной Бутурлиной: волшебство музыки и литературы

В Москве состоится знаменательное событие — премьера, в которой примет участие известная джазовая певица и актриса Анна Бутурлина. Её неповторимый голос знаком миллионам зрителей благодаря роли принцессы Эльзы в анимационных фильмах Disney. Теперь Анна представит своё искусство на сцене, превращая каждую песню в настоящее волшебство.

Специальный гость

Специальным гостем программы станет младшая дочь Анны, Тоня. «Я обожаю не только петь, но и читать вслух. Чтение вслух — наше с дочками давнее семейное увлечение. Теперь мы поделимся нашей любовью к музыке и литературе с вами, дорогие зрители», — делится Анна.

Музыкальная программа

В программе концерта Анна исполнит любимые песни из мультфильмов, таких как:

«Принцесса и лягушка»

«Летучий корабль»

«Большой секрет для маленькой компании»

Кроме того, зрителей ждут мелодии из кинофильмов:

«Мэри Поппинс, до свидания!»

«Дети капитана Гранта»

Эти хиты в сопровождении рояля и контрабаса завоюют сердца как детей, так и взрослых.

Анна Бутурлина: путь к успеху

Анна Бутурлина — это бэнд-лидер, аранжировщик и автор собственных песен. Тысячи поклонников в России знакомы с её работой, в частности, за озвучивание двух принцесс — Тианы в «Принцессе и лягушке» и Эльзы в «Холодном сердце» и его сиквеле. Песня Эльзы «Let It Go» («Отпусти и забудь») была удостоена премии «Оскар» как лучшая песня к фильму.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, наполненного музыкой и литературой!