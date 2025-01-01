Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Поем и читаем вместе с Анной Бутурлиной
Билеты от 1000₽
Киноафиша Поем и читаем вместе с Анной Бутурлиной

Поем и читаем вместе с Анной Бутурлиной

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Премьера с Анной Бутурлиной: волшебство музыки и литературы

В Москве состоится знаменательное событие — премьера, в которой примет участие известная джазовая певица и актриса Анна Бутурлина. Её неповторимый голос знаком миллионам зрителей благодаря роли принцессы Эльзы в анимационных фильмах Disney. Теперь Анна представит своё искусство на сцене, превращая каждую песню в настоящее волшебство.

Специальный гость

Специальным гостем программы станет младшая дочь Анны, Тоня. «Я обожаю не только петь, но и читать вслух. Чтение вслух — наше с дочками давнее семейное увлечение. Теперь мы поделимся нашей любовью к музыке и литературе с вами, дорогие зрители», — делится Анна.

Музыкальная программа

В программе концерта Анна исполнит любимые песни из мультфильмов, таких как:

  • «Принцесса и лягушка»
  • «Летучий корабль»
  • «Большой секрет для маленькой компании»

Кроме того, зрителей ждут мелодии из кинофильмов:

  • «Мэри Поппинс, до свидания!»
  • «Дети капитана Гранта»

Эти хиты в сопровождении рояля и контрабаса завоюют сердца как детей, так и взрослых.

Анна Бутурлина: путь к успеху

Анна Бутурлина — это бэнд-лидер, аранжировщик и автор собственных песен. Тысячи поклонников в России знакомы с её работой, в частности, за озвучивание двух принцесс — Тианы в «Принцессе и лягушке» и Эльзы в «Холодном сердце» и его сиквеле. Песня Эльзы «Let It Go» («Отпусти и забудь») была удостоена премии «Оскар» как лучшая песня к фильму.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, наполненного музыкой и литературой!

Купить билет на концерт Поем и читаем вместе с Анной Бутурлиной

Помощь с билетами
Февраль
28 февраля суббота
13:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Джемы в «Джеме»
12+
Джаз
Джемы в «Джеме»
23 февраля в 20:00 Jam Club
от 500 ₽
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
6+
Блюз
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
7 января в 20:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Рождество в Ирландии и Шотландии. Орган, волынка, флейта
12+
Фолк
Рождество в Ирландии и Шотландии. Орган, волынка, флейта
27 декабря в 15:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше