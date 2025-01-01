Спектакль Поехали!

Путешествие собаки Белки: моноспектакль от Кабаре ШУМ и АТеатр

Путешествия — это всегда новые открытия и незабываемые впечатления. Особенно, если ты — собака, а в роли хозяина выступает твой любимый человек. В этом контексте спектакль «Путешествие собаки Белки» предлагает зрителям уникальный взгляд на захватывающее приключение, полное эмоций и неожиданных поворотов.

О спектакле

Моноспектакль создан талантливым автором и исполнителем Сергеем Азеевым, который перенес на сцену один из самых ярких периодов своей жизни. Вместе с медиа-художником Марией Амеленковой, он создает атмосферу, в которой зрители смогут прочувствовать все нюансы и сложности путешествия собаки Белки.

Информация для зрителей

Продолжительность: 1 час

1 час Компании: Кабаре ШУМ и АТеатр

Кабаре ШУМ и АТеатр Жанр: моноспектакль

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль и погрузиться в мир необычных приключений собаки Белки. Путешествие ждет вас!