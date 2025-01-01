Меню
Поджигатель
Киноафиша Поджигатель

Спектакль Поджигатель

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Забыть Герострата: спектакль о славе и её цене

Спектакль по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата» раскрывает механизм обретения бессмертной славы. Главный герой делает всё возможное, чтобы умножить свою известность, вызывая у зрителей глубокие размышления о природе влияния и власти.

Сложности морали и общественного мнения

Как именно Герострату удалось манипулировать мнением своих сограждан? Почему вместо осуждения, горожане готовы возвеличить его до самой вершины власти? Спектакль поднимает вопросы о границах, которые могут быть установлены на пути злодея. Является ли власть целью или способом достижения славы?

Историческая парадоксальность

Автор отражает вечную истину: «Как это просто – перелистывая страницы истории, расставить по местам все даты и события, объяснить, кто прав, кто виноват. Жизнь кажется предельно четкой и понятной. Но стоит на минуту стать современником этих дат и событий, как сразу понимаешь, насколько всё было сложнее и запутаннее.» Эта мысль создает интересный контекст для осмысления несоответствия между исторической справедливостью и реальными человеческими судьбами.

Жанр и премьера

Спектакль представляет собой трагикомедию, которая оставляет место для множества интерпретаций и обсуждений. Премьера состоялась в начале марта 2023 года и уже успела завоевать внимание театральной публики.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных вопросах — о славе, морали и человеческой природе.

Февраль
25 февраля среда
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

Фотографии

Поджигатель Поджигатель Поджигатель Поджигатель Поджигатель

