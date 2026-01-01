Спектакль Подвиги Геракла

Подвиги Геракла
6+

О спектакле

Геракл: легенды о героях на сцене Пермского Планетария

На сцене театра вновь оживают мифы Древней Греции. Спектакль, посвященный подвигам великого Геракла, приглашает зрителей в мир, где пересекаются человечность и божественное.

О подвигах Геракла

Геракл, любимец эллинов, стоит перед сложными испытаниями. Чтобы получить бессмертие от богов, ему предстоит совершить двенадцать подвигов. Каждый из них уникален и наполнен драмой: он должен победить Немейского льва, сразиться с Лернейской гидрой, укротить свирепого быка и завоевать пояс царицы амазонок.

Вечность на небесах

Обретя бессмертие, Геракл поднялся на небеса. На протяжении тысячелетий его подвиги вдохновляют зрителей, а сам Геракл стал символом силы и мужества. Его образ запечатлён в созвездии Геракла, где можно увидеть Немейского льва и звёздную гидру, остававшуюся в памяти народов.

Почему стоит посетить спектакль

Это не просто редкая возможность увидеть на сцене классические мифы, но и шанс задуматься над eternal struggle человека с судьбой. Режиссура и актерская игра обещают яркое и запоминающееся представление, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью великой истории.

Июнь
10 июня среда
14:30
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽

