Подвальные ленты
Киноафиша Подвальные ленты

Спектакль Подвальные ленты

Постановка
Город 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Подвальные ленты» в Театре Город: откровенная постановка о детях и родителях

Герои спектакля — родители подростков, устроивших теракт в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. После страшного расстрела, они выложили видео с названием «Подвальные ленты». Этот трагический инцидент стал отправной точкой для глубокого анализа в спектакле, основанном на одноимённой пьесе Екатерины Тимофеевой.

Серьёзные темы и острые вопросы

Спектакль поднимает важные и непростые темы: ответственность родителей за поступки своих детей, которые могут привести к трагедии не только для них, но и для окружающих. Можно ли было предотвратить это? Как жить родителям таких детей после подобной трагедии? Эти и многие другие вопросы затрагиваются в постановке.

Почему это важно?

«Подвальные ленты» — это не просто рассказ о трагедии; это попытка понять, как общество и семья могут влиять на судьбы детей. Отвечая на эти вопросы, зрители погружаются в атмосферу беспокойства и неуверенности, оставляя в душе след, заставляющий задуматься о многом.

Не упустите возможность увидеть этот актуальный и важный спектакль, который заставляет задуматься о том, как наши действия могут повлиять на жизни других людей.

Режиссер
Борис Трейбич
В ролях
Татьяна Быкова
Дмитрий Вырыпаев
Евгения Игнатьева
Борис Трейбич

Фотографии

Подвальные ленты
