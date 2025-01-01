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Подтвердите, что вы человек
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Спектакль Подтвердите, что вы человек

Постановка
Театр Поколений 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Аси Волошиной в Театре Поколений

Спектакль «Подтвердите, что вы человек» по пьесе Аси Волошиной представляет собой глубокий анализ состояния человека в условиях глобальных перемен. В условиях войны, эпидемий и утрат, даже самые близкие люди вынуждены подтверждать друг другу свое человеческое начало. Эта тема становится особенно актуальной в контексте конфликта, разделяющего мир на «своих» и «чужих».

Сюжет и тематика

В центре сюжета — история трех сестер, родившихся в живописном Прикарпатье, на западе Украины. Каждая из них выбрала свой жизненный путь, но конфликт в стране стал катализатором для изменения их отношений. Теперь сестрам необходимо заново разглядеть друг в друге тех, кем они были до хаоса внешнего мира.

Гуманистический посыл

Пьеса затрагивает острые социальные и гуманистические темы, исследуя, как война и другие катастрофические события могут изменить человеческие связи. Она поднимает вопросы о том, что значит быть человеком в условиях постоянного стресса и неопределенности.

Премьера и постановка

Спектакль «Подтвердите, что вы человек» станет первой постановкой этого произведения. Это уникальная возможность увидеть на сцене актуальные проблемы через призму личных историй.

Не упустите шанс стать частью этого важного театрального события, которое заставляет задуматься о человеческой природе и наших отношениях в условиях перемен.

Режиссер
Валентин Левицкий
В ролях
Александр Кошкидько
Екатерина Решетникова
Елена Калинина
Маруся Черкашина
Татьяна Шуклина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Подтвердите, что вы человек Подтвердите, что вы человек Подтвердите, что вы человек Подтвердите, что вы человек Подтвердите, что вы человек Подтвердите, что вы человек Подтвердите, что вы человек

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