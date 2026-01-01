Спектакль по мотивам книги Светланы Алексиевич в Молодёжном театре на Фонтанке

Молодёжный театр на Фонтанке готов представить спектакль по мотивам книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» из цикла «Голоса Утопии». Это режиссёрская работа Марины Ординой, которая посвящена судьбам женщин, ставших солдатами в годы войны, хотя мечтали о спокойной и мирной жизни.

Спектакль основан на исповеди более двухсот женщин, ставших свидетелями ужасов войны. В 1943 году Юлия Друнина отметила: «Я только раз видала рукопашный, раз – наяву. И сотни раз – во сне...» Эти слова ярко отражают тот кошмар, который пережили женщины, не раз сталкивающиеся со страданием и болью. Многие из них не хотели вспоминать о тех страшных событиях, и лишь благодаря работе Алексиевич появилось это произведение памяти.

Книга, отмеченная успехом на театральных сценах нашей страны, вновь возрождается благодаря талантливым актрисам Молодёжного театра. В их исполнении мы услышим голоса тех, кто, написав на стенах поверженного рейхстага: «Пришла в Берлин, чтобы убить войну!», остался в нашей памяти навсегда.