Спектакль Подробные перемещения. Вечер современной хореографии: две миниатюры и три спектакля

Современная хореография на Новой сцене Александринского театра

«Справа налево»

Время растягивается и сжимается, меняются вектора и потоки. Не всегда стоит делить все на черное и белое, проводя в себе пунктиром границы. Иногда стоит искать новое, вместо того чтобы идти проторенной тропой. Это может привести к неожиданным встречам — как с самим собой, так и с непоследовательным завтра вечера.

Продолжительность: 22 минуты

«У пропасти, где рожь»

Мы создавали миры на раз: динозавры из облаков, замки в лесах, прячемся и надеемся, что нас найдут. Страх временами охватывает, но поверьте, иногда необходимо зажмуриться изо всех сил, чтобы позволить себе испугаться. Мы падали и вновь вставали, пробуя перешагнуть черту, стоя на самом краю. Это история о свободе и взрослении.

Продолжительность: 15 минут

«Татьяна»

Спектакль «Татьяна» — это 26 минут, которые предшествуют моменту, когда Татьяна решит написать письмо Онегину. Это путь смелого и честного сердца, женское взросление, первая искренная влюбленность и смелость в признании своих чувств. Мы наблюдаем за внутренними трансформациями Татьяны Лариной, отраженными в современном балете.

Исполняет: солистка балета Елизавета Щедрина, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ).

Продолжительность: 26 минут

«Призрачное озеро»

На сцене репетирует кордебалет «Лебединого озера». Каждая из балерин, словно призрак в полусне, живет надеждой однажды исполнить партию солистки. Однако робкие попытки исчезают, и девушки-лебеди остаются частью безмолвного фона, в ожидании жизни, которая так и не настает.

Продолжительность: 15 минут

«Подробные перемещения»

Это премьера, основанная на идее Жиля Делёза о том, что «пройденное пространство относится к прошлому, а движение — к настоящему». В спектакле танец представлен не как последовательность поз, а как «движение-в-настоящем»: непрерывный и неделимый поток энергии. Акт исполнения — это место, где живет истинный танец.

Автор спектакля и исполнитель: Виктория Арчая

Продолжительность: 30 минут

Создатели спектаклей

Художник по свету: Виктория Арчая

Виктория Арчая Композитор: Василий Пешков («Справа налево»)

Василий Пешков («Справа налево») Художник-постановщик: Анастасия Рязанова («Татьяна»)

Анастасия Рязанова («Татьяна») Художник по свету: Олег Страшкин («Татьяна»)

Олег Страшкин («Татьяна») Художник по костюмам: Екатерина Арефьева («У пропасти, где рожь», «Призрачное озеро»)

Занятые в спектаклях

В спектаклях участвуют: Милана Анохина, Василиса Киселева, танцевальная студия современного танца Connect Studio (Воронеж), Валерия Мизгирева, Дарья Антоненко, Дина Антоненко, Екатерина Шматко, Елизавета Щепелева, Эвелина Марочник, Полина Денисенко, Василиса Ушакова, Алина Телкова, Виктория Кущенко, Полина Назарова, Диляра Зарипова, Валерия Кравченко и студия современного танца Людмилы Чигишевой (Ростов-на-Дону).