Подлинная история фрекен Хильдур Бок
Киноафиша Подлинная история фрекен Хильдур Бок

Спектакль Подлинная история фрекен Хильдур Бок

12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-переосмысление сказки Астрид Линдгрен

Спектакль «Фрекен Бок» представляет собой уникальное переосмысление известной детской сказки Астрид Линдгрен о Малыше и Карлсоне. В нём на первый план выходит «второстепенный», но колоритный персонаж – домомучительница Фрекен Бок. Эта история раскрывает её внутренний мир и переживания.

Жизненный путь героини

Фрекен Бок прожила длинную и неоднозначную жизнь. По сути, она ровесница прошлого века, и ей уже больше ста лет. Несмотря на это, героиня остаётся современной и актуальной. Она готова поделиться с вами своими опытами, включая истории любви, разочарования, счастливые встречи и потери.

Умение слышать и понимать

На протяжении спектакля Фрекен Бок станет вашим собеседником, открыв перед вами множество судеб с их трагическими поворотами. Эта героиня умеет сопереживать и смеяться над своими неудачами. Она обладает редким качеством – способностью признавать свои ошибки. Возможно, именно это и делает её ближе к каждому из нас.

Что ожидать от спектакля

Приходите поговорить с Фрекен Бок! Выслушайте её истории и попытайтесь понять. Это не просто спектакль – это возможность увидеть привычные вещи под новым углом и задуматься о том, что действительно важно в жизни.

Март
7 марта суббота
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4

