Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что
Киноафиша Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что

Спектакль Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Спектакль о любви и верности в московском Этнотеатре

В нашем театре вновь оживет классическая история, где царская глупость и злоба советника могут стать настоящей бедой для простого народа. История Андрея-Стрелка и его жены, верной и прекрасной Марьи-Царевны, закручивает зрителей в водоворот событий, полной зависти и жадности.

Неизменные человеческие чувства

В этом спектакле мы увидим, как злые замыслы советника сталкиваются с величием настоящей любви и верности. Главные герои стоять перед серьезным испытанием, где им нужно будет отстоять свои чувства и прокладывать путь к счастью, несмотря на подлость окружения. Это история о том, что истинная любовь может преодолеть все преграды, даже самые страшные.

Тайна, которую стоит разгадать

«То, не знаю что» — ключевая фраза спектакля, которая захватит ваше внимание. Готовы ли вы узнать, что же это за загадка? Благодаря смекалке и мужеству, герои стремятся не только к победе над злом, но и к открытию таинственного, что выходит за рамки обыденного.

Удивительные открытия и эмоции

Приходите посмотреть, как на сцене развернется борьба за справедливость, наполненная смехом и волшебством. Спектакль даст вам возможность испытать целый спектр эмоций — смех, страх, радость и, конечно, — удивление. Здесь вы также услышите множество прекрасных песен, которые создадут неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого зрелища. Прочь страхи, ведь «по совести надо править» — и тогда любовь вашего сердца полюбит вас в ответ! Приходите и поумнейте вместе с нами!

Режиссер
Михаил Мизюков
В ролях
Сергей Васильев
Татьяна Шарабарина
Дмитрий Колыго
Михаил Мизюков
Василий Дышко

Ноябрь
9 ноября воскресенье
12:00
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
от 500 ₽

