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Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет
Билеты от 1500₽
Киноафиша Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет

Спектакль Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История о лихой троице в искрометной постановке Сергея Алдонина в Театре Булгакова

В Петербурге на сцене театра развернется удивительная история, полная иронии и приключений. Трое случайно встретившихся друзей — Подходцев, Клинков и Громов — становятся героями увлекательной комедии, созданной талантливым режиссером Сергеем Алдониным.

Приключения, которые заставят вас смеяться

Друзья готовятся к множеству неожиданных поворотов: от любовных авантюр и инсценировок убийств до погромов в доме невесты и захватывающих приключений на чеченской свадьбе. Их дружба оказывается крепче любых невзгод, ведь, как известно, настоящие друзья всегда рядом, даже когда пытаются разойтись.

Искрометный юмор и живые эмоции

Спектакль предлагает зрителям не только увлекательный сюжет, но и возможность посмеяться от души. Ироничные реплики, неожиданные повороты событий и яркие персонажи создадут атмосферу настоящего праздника. Не упустите шанс увидеть это захватывающее представление!

Присоединяйтесь к весёлым приключениям троицы и узнайте, как настоящая дружба может преодолеть любые преграды!

Режиссер
Сергей Алдонин
В ролях
Наталья Булыга
Константин Богданов
Дмитрий Бурукин
Изнаур Орцуев
Дарья Семенова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1500 ₽
4 октября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет

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