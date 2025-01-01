Спектакль Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет

История о лихой троице в искрометной постановке Сергея Алдонина в Театре Булгакова

В Петербурге на сцене театра развернется удивительная история, полная иронии и приключений. Трое случайно встретившихся друзей — Подходцев, Клинков и Громов — становятся героями увлекательной комедии, созданной талантливым режиссером Сергеем Алдониным.

Приключения, которые заставят вас смеяться

Друзья готовятся к множеству неожиданных поворотов: от любовных авантюр и инсценировок убийств до погромов в доме невесты и захватывающих приключений на чеченской свадьбе. Их дружба оказывается крепче любых невзгод, ведь, как известно, настоящие друзья всегда рядом, даже когда пытаются разойтись.

Искрометный юмор и живые эмоции

Спектакль предлагает зрителям не только увлекательный сюжет, но и возможность посмеяться от души. Ироничные реплики, неожиданные повороты событий и яркие персонажи создадут атмосферу настоящего праздника. Не упустите шанс увидеть это захватывающее представление!

Присоединяйтесь к весёлым приключениям троицы и узнайте, как настоящая дружба может преодолеть любые преграды!