История одной искрометной дружбы в постановке Сергея Алдонина на сцене Театра им. Булгакова

Приглашаем вас на захватывающую комедию «Однажды в Петербурге», где судьбы троих друзей переплетаются в удивительных и неожиданных ситуациях. Подходцев, Клинков и Громов встретились совершенно случайно, но их знакомство стало началом ироничной и причудливой дружбы.

Приключения, полные смеха

Эти трое готовы на все ради развлечения! Их приключения варьируются от любовных авантюр до инсценировки убийства. Они не боятся провокаций и смело устраивают погром в доме невесты друга, а также попадают в курьезные ситуации на чеченской свадьбе. Невозможные для большинства, эти сюжеты становятся частью их увлекательной жизни.

Настоящая дружба

Несмотря на все попытки разойтись, судьба неизменно сводит их обратно. Как говорил один известный писатель: «Ничто не вечно под луной, кроме настоящей дружбы». История о лихой троице, представленная в искрометной постановке Сергея Алдонина, подарит вам множество поводов для смеха и размышлений о значении дружбы в нашей жизни.

Не упустите возможность

Не пропустите возможность погрузиться в мир увлекательных приключений и незабываемых эмоций.