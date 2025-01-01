Спектакль Подарок

Театральная игра о любви по мотивам пяти новелл Ги де Мопассана

Режиссёр Юрий Титов, вдохновлённый творчеством Ги де Мопассана, создал спектакль, основанный на пяти рассказах великого мастера новеллы. В этой постановке Титов исследует любовь во всех её проявлениях — чувственной и романтичной, трагической и счастливой, смешной и трогательной. Любовь, которая описана с той искренностью и страстью, которую сам Лев Толстой отмечал у Мопассана, становится главным мотивом спектакля.

Игра и комедия с элементами сатиры

«Подарок» — это не просто серьёзная драма, а скорее лёгкая игра, комедия с элементами сатирического бурлеска. Яркая, дерзкая, с характерными для Тулуз-Лотрека рисунками, постановка пропитана терпким запахом духов и манящим кокетливым взглядом, привлекающим зрителя к исследованиям самых разных граний любви.

Состав спектакля

Баронесса де Гранжери — Роза Шмуклер

— Роза Шмуклер Маркиза де Реннедон — Серафима Огарёва

— Серафима Огарёва Женщина в красном (горничная) — Александра Титова / Екатерина Смирнова

— Александра Титова / Екатерина Смирнова Жанна де Лимур — Наталья Мартынова

— Наталья Мартынова Графиня — Мария Баранова / Наталья Мартынова

— Мария Баранова / Наталья Мартынова Поль, муж Маркизы — Амбарцум Кабанян

— Амбарцум Кабанян Неизвестный — Амбарцум Кабанян

— Амбарцум Кабанян Рауль, муж Баронессы — Михаил Крылов

— Михаил Крылов Главный официант — Михаил Крылов

— Михаил Крылов Пограничник — Михаил Крылов

— Михаил Крылов Официант — Степан Владимиров

— Степан Владимиров Иван-слуга — Степан Владимиров

— Степан Владимиров Высокий официант — Вениамин Краснянский

— Вениамин Краснянский Врач — Вениамин Краснянский

Музыка, создающая атмосферу

В спектакле использованы музыкальные произведения, которые придают особый колорит происходящему: