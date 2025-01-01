Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Подарок
Билеты от 10000₽
Киноафиша Подарок

Спектакль Подарок

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 10000₽

О концерте/спектакле

Театральная игра о любви по мотивам пяти новелл Ги де Мопассана

Режиссёр Юрий Титов, вдохновлённый творчеством Ги де Мопассана, создал спектакль, основанный на пяти рассказах великого мастера новеллы. В этой постановке Титов исследует любовь во всех её проявлениях — чувственной и романтичной, трагической и счастливой, смешной и трогательной. Любовь, которая описана с той искренностью и страстью, которую сам Лев Толстой отмечал у Мопассана, становится главным мотивом спектакля.

Игра и комедия с элементами сатиры

«Подарок» — это не просто серьёзная драма, а скорее лёгкая игра, комедия с элементами сатирического бурлеска. Яркая, дерзкая, с характерными для Тулуз-Лотрека рисунками, постановка пропитана терпким запахом духов и манящим кокетливым взглядом, привлекающим зрителя к исследованиям самых разных граний любви.

Состав спектакля

  • Баронесса де Гранжери — Роза Шмуклер
  • Маркиза де Реннедон — Серафима Огарёва
  • Женщина в красном (горничная) — Александра Титова / Екатерина Смирнова
  • Жанна де Лимур — Наталья Мартынова
  • Графиня — Мария Баранова / Наталья Мартынова
  • Поль, муж Маркизы — Амбарцум Кабанян
  • Неизвестный — Амбарцум Кабанян
  • Рауль, муж Баронессы — Михаил Крылов
  • Главный официант — Михаил Крылов
  • Пограничник — Михаил Крылов
  • Официант — Степан Владимиров
  • Иван-слуга — Степан Владимиров
  • Высокий официант — Вениамин Краснянский
  • Врач — Вениамин Краснянский

Музыка, создающая атмосферу

В спектакле использованы музыкальные произведения, которые придают особый колорит происходящему:

  • Tritsch-Tratsch-Polka, Op. 214, Johann Strauss II
  • Le Corsaire, Act 1 – Corsairs’ Bacchanal, Adolphe Adam
  • Ми-ми-ми, обними, Николай Орловский
  • Танго «Ловушка», Николай Орловский
Режиссер
Юрий Титов
В ролях
Роза Шмуклер
Серафима Огарева
Амбарцум Кабанян
Амбарцум Кабанян
Михаил Крылов
Михаил Крылов
Александра Титова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 10000 ₽

В ближайшие дни

Сказочный поход
6+
Детский
Сказочный поход
30 июля в 16:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
203—205
18+
Драма
203—205
23 июля в 19:00 Современник. Другая сцена
от 3000 ₽
Преступление и наказание
12+
Мюзикл
Преступление и наказание
18 ноября в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше