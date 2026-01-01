Спектакль Подарок

16+
Возраст 16+

О спектакле

Лирическая комедия «Подарок» по новелле Валентина Красногорова

В Театре «Глобус» состоится показ лирической комедии «Подарок» по новелле Валентина Красногорова. В спектакле примут участие известные актеры театра и кино: Анатолий Руденко, Ирина Ефремова и Андрей Кайков.

Основная тема спектакля — сложные и иногда абсурдные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Как часто страх быть пойманным с поличным оказывается сильнее желания! Герои попадают в нелепые ситуации, которые вызывают у зрителей смех и побуждают задуматься о тонкостях любви.

Забавные истории, яркие диалоги, полные юмора и фарса, переплетаются с поэтическими моментами. Комедия «Подарок» станет настоящим открытием для любителей театрального искусства и глубоких комедийных сюжетов.

Не пропустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который оставит вас неравнодушными!

В ролях
Анатолий Руденко
Андрей Кайков
Ирина Ефремова

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1500 ₽

