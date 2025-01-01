Меню
Всесоюзная Ёлка. Подарок
Билеты от 5000₽
Киноафиша Всесоюзная Ёлка. Подарок

Спектакль Всесоюзная Ёлка. Подарок

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О спектакле

Подарок на Всесоюзной Ёлке

Приглашаем вас на уникальное событие — спектакль «Ёлка в Колонном зале Дома Союзов», который отмечает 90-летие Всесоюзной ёлки. Этот спектакль подарит незабываемые эмоции как детям, так и взрослым.

Что вас ждет на спектакле

«Ёлка в Колонном зале» — это не просто театр, это настоящее погружение в атмосферу детства. Яркие костюмы, волшебные декорации и всегда радостные персонажи создадут праздник, который запомнится надолго.

Подарок для юных зрителей

Приеобретая этот билет, вы обеспечиваете ребенка подарком в дополнение к основной программе Елки в Доме Союзов . Это отличный способ сделать праздник еще более волшебным и подарить детям радость. 

Подарите своему ребенку волшебство, которое он запомнит на всю жизнь!

Купить билет на спектакль Всесоюзная Ёлка. Подарок

Декабрь
Январь
24 декабря среда
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
25 декабря четверг
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
26 декабря пятница
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
27 декабря суббота
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
30 декабря вторник
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
31 декабря среда
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
1 января четверг
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
2 января пятница
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
3 января суббота
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
4 января воскресенье
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
5 января понедельник
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
6 января вторник
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
7 января среда
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
8 января четверг
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
9 января пятница
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
10 января суббота
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽

