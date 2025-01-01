Спектакль Всесоюзная Ёлка. Подарок

Подарок на Всесоюзной Ёлке

Приглашаем вас на уникальное событие — спектакль «Ёлка в Колонном зале Дома Союзов», который отмечает 90-летие Всесоюзной ёлки. Этот спектакль подарит незабываемые эмоции как детям, так и взрослым.

Что вас ждет на спектакле

«Ёлка в Колонном зале» — это не просто театр, это настоящее погружение в атмосферу детства. Яркие костюмы, волшебные декорации и всегда радостные персонажи создадут праздник, который запомнится надолго.

Подарок для юных зрителей

Приеобретая этот билет, вы обеспечиваете ребенка подарком в дополнение к основной программе Елки в Доме Союзов . Это отличный способ сделать праздник еще более волшебным и подарить детям радость.

Подарите своему ребенку волшебство, которое он запомнит на всю жизнь!