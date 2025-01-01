Меню
16+
Возраст 16+

О спектакле

Комедия «Подарок» 

Сцена на протяжении спектакля становится удивительным местом – здесь рождается и умирает любовь. Комедия Валентина Красногорова погружает зрителей в мир непростых отношений, основанных на страхе, страсти и комедийных ситуациях.

Непредсказуемые истории

Сложные и непредсказуемые истории разных по стилю и настроению новелл соединены общей темой – любовными перипетиями. Каждая ситуация ставит под сомнение, сможет ли любовь победить или же рухнет под тяжестью страха быть уличенными в измене. В спектакле комичные моменты достигают абсурда, оставляя зрителей в напряжении до самого конца.

Вопросы, важные для каждого

Вместе с героями зритель ищет ответы на глубокие, злободневные вопросы. Насколько мы способны устоять перед охватывающим нас желанием? Как мы ценим тех, кто рядом? Эти и другие вопросы не оставят равнодушными зрителей, заставляя их смеяться и сопереживать в равной мере.

Характеры и исполнители

Главные роли в спектакле исполняют:

  • Анатолий Руденко
  • Андрей Кайков
  • Ирина Ефремова

Режиссура и время

Спектакль поставил режиссер Эдуард Радзюкевич. Продолжительность представления – 1 час 40 минут. Комедия «Подарок» обещает стать запоминающимся событием в театральной жизни и подарить зрителям множество эмоций.

