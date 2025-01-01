Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Подарок
Киноафиша Подарок

Спектакль Подарок

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедийный спектакль о любви «Подарок»

Сцена в этом спектакле становится удивительным местом, где рождается и умирает любовь. Истории, развивающиеся на протяжении спектакля, непредсказуемы и интригуют зрителя с первых минут.

О чем спектакль?

Разные по стилю и настроению новеллы Валентина Красногорова объединены общей темой непростых отношений внутри любовной пары. Вместе с героями зрители ищут ответы на глубокие и злободневные вопросы любви и страсти.

Запоминающаяся новелла «Подарок»

В одной из главных новелл, «Подарок», любовники изо всех сил стараются скрыть свои отношения. Их редкие встречи становятся комичными до абсурда: страх быть уличенными в измене оказывается гораздо сильнее тайной страсти. Этот парадокс обостряет внимание и подтягивает к экрану каждого зрителя.

Глубокие размышления о любви

Спектакль поднимает важные вопросы. Насколько мы способны устоять перед охватывающим нас желанием? И как мы ценим тех, кто находится рядом? Подсознательно зритель может находить в этом отражение своих собственных переживаний.

Форма и содержание

Легкие диалоги, парадоксальные сюжеты и почти фарсовые ситуации создают динамику, которая удерживает внимание до последней минуты. Глубокий лиризм на фоне комедийных моментов делает «Подарок» спектаклем, который стоит увидеть.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального путешествия!

Режиссер
Эдуард Радзюкевич
Эдуард Радзюкевич
В ролях
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Ирина Ефремова
Ирина Ефремова
Александр Носик
Александр Носик

Купить билет на спектакль Подарок

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
Декабрь
21 ноября пятница
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 1200 ₽
26 ноября среда
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1000 ₽
27 ноября четверг
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 1500 ₽
12 декабря пятница
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Синий трактор едет к нам
0+
Детский Интерактивный Музыка
Синий трактор едет к нам
26 октября в 15:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 1000 ₽
Синий трактор едет к нам
0+
Детский Интерактивный Музыка
Синий трактор едет к нам
26 октября в 11:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 1000 ₽
«Новогодний Кухонник» писателя Александра Райна
0+
Творческий вечер
«Новогодний Кухонник» писателя Александра Райна
19 декабря в 19:00 Дом кино
от 1400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше