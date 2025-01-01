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Подарок снегурочки, или Волшебники тоже ошибаются
Киноафиша Подарок снегурочки, или Волшебники тоже ошибаются

Спектакль Подарок снегурочки, или Волшебники тоже ошибаются

0+
Режиссер Денис Исаков
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогодняя сказка о доблести и волшебстве

Приглашаем вас на удивительное театральное представление, наполненное добротой и музыкой! Спектакль расскажет историю о Пёре, который успешно противостоит злодеям и негодяям. По дороге домой он встречает Снегурочку, которая вознаграждает его за смелость волшебной бочкой мёда.

Сказочные персонажи и злодеи

Жители сказочного города с нетерпением ждут возвращения Петра. Однако не все рады его возвращению. Злобный правитель Каблук и его вредная дочь Колючка плетут коварные планы, которые вскоре будут раскрыты и наказаны.

Волшебные моменты и символика праздника

В самый разгар праздника на сцену выйдет Дед Мороз, который зажжет огоньки на красавице ёлке, создавая атмосферу настоящего новогоднего чуда.

Социальные темы и аудитория

Эта сказка не только развлекает, но и заставляет задуматься над актуальными проблемами современного общества. Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, благодаря глубоким смыслам и ярким персонажам.

Профессиональные артисты

В постановке участвуют талантливые артисты театров Санкт-Петербурга, которые подарят зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и новогоднего настроения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 декабря
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
13:30 от 1300 ₽

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