Спектакль Подарок для папы

Кукольная сказка для всей семьи

В ОГБУК ЧГТК им. В. Вольховского состоится спектакль с антрактом, который придаст новый смысл известной сказке. В центре сюжета — Волк, крадущий яйцо из курятника. Однако из этого яйца вылупляется нечто неожиданное — маленький петушок, который становится новым смыслом жизни для холодного и одинокого зверя.

Спектакль рассказывает о том, как Волк постепенно учится любить цыплёнка и становится ему отцом. На фоне этой трогательной истории разворачиваются темы нежности и заботы, которые способны растопить даже самое ледяное сердце.

Этот спектакль особенно понравится тем, кто ценит глубокие семейные истории и трогательные моменты, наполненные смыслом и эмоциями. Не упустите возможность увидеть, как волк превращается из хищника в заботливого родителя на сцене театра!