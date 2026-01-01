Спектакль для детей от 3 до 11 лет в Санкт-Петербурге

Скоро в волшебном лесном царстве ожидается самый добрый праздник – День леса. Главная героиня, маленькая Божья коровка, решает сделать своей маме лучший подарок. Но ветер уносит её далеко от дома. Несмотря на это, она не прекращает думать о сюрпризе, желая порадовать свою маму! В этом захватывающем приключении маленькая героиня должна найти дорогу назад к празднику. И, конечно, всё заканчивается благополучно – мама счастливо встречает дочку и получает прекрасный подарок!

Кому будет интересен спектакль?

Спектакль «Подарок для мамы» приглашает детей от 3 до 11 лет и их родителей стать участниками интерактивного представления. Это отличная возможность отпраздновать день рождения мамы или просто провести время с семьей в атмосфере волшебства и вдохновения.

Организатор и дополнительные достижения

Организатором спектакля выступает творческое пространство «АртРазБег», известное своими уникальными интерактивными постановками для детей. Спектакль имеет множество наград, включая:

фестиваль театры Санкт-Петербурга детям

международный фестиваль «Балтийский кукловород»

международный фестиваль «Вятка-город детства»

международный фестиваль театров для детей в Шанхае

Уважаемые зрители, обратите внимание, что спектакли предназначены для детей от 3-х лет. Билет приобретается на каждого зрителя, независимо от возраста.