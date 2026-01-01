Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Подарок для мамы
Киноафиша Подарок для мамы

Спектакль Подарок для мамы

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль для детей от 3 до 11 лет в Санкт-Петербурге

Скоро в волшебном лесном царстве ожидается самый добрый праздник – День леса. Главная героиня, маленькая Божья коровка, решает сделать своей маме лучший подарок. Но ветер уносит её далеко от дома. Несмотря на это, она не прекращает думать о сюрпризе, желая порадовать свою маму! В этом захватывающем приключении маленькая героиня должна найти дорогу назад к празднику. И, конечно, всё заканчивается благополучно – мама счастливо встречает дочку и получает прекрасный подарок!

Кому будет интересен спектакль?

Спектакль «Подарок для мамы» приглашает детей от 3 до 11 лет и их родителей стать участниками интерактивного представления. Это отличная возможность отпраздновать день рождения мамы или просто провести время с семьей в атмосфере волшебства и вдохновения.

Организатор и дополнительные достижения

Организатором спектакля выступает творческое пространство «АртРазБег», известное своими уникальными интерактивными постановками для детей. Спектакль имеет множество наград, включая:

  • фестиваль театры Санкт-Петербурга детям
  • международный фестиваль «Балтийский кукловород»
  • международный фестиваль «Вятка-город детства»
  • международный фестиваль театров для детей в Шанхае

Уважаемые зрители, обратите внимание, что спектакли предназначены для детей от 3-х лет. Билет приобретается на каждого зрителя, независимо от возраста.

Купить билет на спектакль Подарок для мамы

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
12:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 400 ₽

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
4 октября в 12:00 Casino Museum
от 900 ₽
Самоубийца
16+
Драма
Самоубийца
22 марта в 19:00 Остров
от 800 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
24 мая в 18:00 Casino Museum
от 1050 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше