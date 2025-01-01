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Подарочный сертификат

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О концерте/спектакле

Подарочный сертификат в Джаз-клуб Игоря Бутмана

Ищете идеальный подарок для ценителя джаза? Обратите внимание на подарочные сертификаты в Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это уникальная возможность подарить незабываемые эмоции и атмосферу живой музыки.

Что предлагает клуб?

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не просто концертная площадка, а место, где каждый вечер звучит музыка лучших исполнителей. В программе клуба — выступления как известных артистов, так и молодых талантов. Здесь проводятся тематические вечера, джем-сейшены и специальные проекты.

Как использовать сертификат?

Подарочный сертификат можно использовать для покупки билетов на любые мероприятия клуба. Это отличный способ насладиться живым исполнением музыки в уютной обстановке. Сертификаты доступны в различных номиналах, что позволяет выбрать подходящий вариант для любого бюджета.

Дополнительная информация

Джаз-клуб Игоря Бутмана расположен в центре Санкт-Петербурга, что делает его удобным для посещения. У клуба есть собственный ресторан, где можно насладиться ужином перед концертом. Также рекомендуется следить за афишей, чтобы не пропустить выступления любимых исполнителей.

Подарите своим близким возможность насладиться миром джаза с подарочным сертификатом в Джаз-клуб Игоря Бутмана!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 декабря
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00

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