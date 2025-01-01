Под звуки старого кино

Сказки Пушкина в исполнении Екатерины Гусевой

«Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч...» или «Свет мой, зеркальце! скажи, да всю правду доложи...» — незабываемые строки из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» Александра Сергеевича Пушкина. Это произведение окунёт зрителей в мир волшебства и загадок.

Сказку великолепно прочитает актриса театра и кино, заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Ее выразительное чтение напомнит о волшебной силе слов великого русского поэта.

Музыкальное сопровождение

Сказочная атмосфера будет дополнена музыкальным сопровождением Оркестра русских народных инструментов имени В. А. Салина, который возглавляет дирижер Евгений Волчков. Звуки традиционных русских инструментов создадут атмосферу чуда, погружая зрителей в необходимое настроение.

Иллюстрации и волшебство

Особым украшением повествования станут волшебные иллюстрации на песке, созданные известной пермской художницей Еленой Полторацкой. Ее уникальный художественный стиль добавит новой глубины и выразительности в сказочное повествование.

Музыка и народные песни

Выступление будет наполнено музыкой в исполнении талантливых музыкантов, где оживут произведения русских классиков: Лядова, Римского-Корсакова, Глазунова, Мусоргского и Чайковского. Также прозвучат народные песни, что сделает спектакль особенно близким и знакомым каждому зрителю.

Юные зрители смогут увидеть настоящие «гусли звончатые» и услышать их неповторимое волшебное звучание. Эта встреча со сказкой подарит множество приятных впечатлений и незабываемые эмоции.