Спектакль Под землей

Премьера танцевального спектакля в «ГЭС-2»

На подземной парковке «ГЭС-2» состоится премьера уникального танцевального спектакля, в котором фолк-музыка гармонично переплетается с современной хореографией. Хореограф и режиссер Ольга Цветкова в своей новой работе поднимает тему глубоких внутренних трансформаций.

Тема спектакля

Парковка становится местом перехода и транзита. Восемь танцовщиков находятся в состоянии ожидания и активности, словно пытаясь преодолеть низкий бетонный потолок над своими головами — в буквальном и переносном смысле. Центральным образом спектакля выступает подземное пространство, которое служит как убежищем, так и иллюзорным местом для платоновских теней. Здесь пересекаются смутные теневые образы и длинные корни деревьев, создавая атмосферу погружения в мир чувственного восприятия.

Эмоции и ритуалы

«Обращаясь к обрядовым плясам, я использую элементы трансового выпадения из повседневности и соединяю их с виртуозными танцевальными техниками. Это позволяет создавать интенсивные эмоции, сталкивая радость, гнев, грусть и внутреннюю тишину», — делится Ольга Цветкова. Она стремится вызвать у зрителей ощущение предела, словно время достигло своего конца.

Музыка и фольклор

Русская традиционная музыка часто ассоциируется с женскими образами, однако в действительности она богата мужскими проявлениями. «Для перформанса мы собрали уникальные образцы мужского фольклора: свадебные песни, колыбельные и песни о проводах в армию», — рассказывает музыкальный руководитель ансамбля «Толока» Лизавета Аньшина. Эти музыкальные произведения создают особый звуковой ландшафт, который погружает зрителей в размышления о времени и общности.

Творческая группа

Художник Руслан Рычагов передает ощущение потерянности через анахроничные детали в костюмах. Ансамбль «Толока» и музыкальный драматург Владимир Горлинский разрабатывают звуковое оформление, в котором голоса и инструменты ведут самостоятельное эмоциональное повествование.

О хореографе

Ольга Цветкова — художественный руководитель проекта «Академия нового танца», с опытом работы на международных сценах и участием в различных фестивалях. Она создала множество значительных работ, таких как «Моменты» и «Крик о тишине». Цветкова также курировала программу современного танца в «ГЭС-2» с 2018 по 2022 годы.

Перформеры и команда

В спектакле выступят:

Тимур Ганеев

Евгений Калачев

Артур Карданов

Александр Козин

Богдан Кочуров

Камиль Мустафаев

Андрей Петрушенков

Андрей Сычев

Художественный руководитель ансамбля «Толока» — Екатерина Ростовцева. Музыкальный руководитель — Лизавета Аньшина. Музыкальный драматург — Владимир Горлинский.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого уникального перформанса на подземной парковке «ГЭС-2». Здесь вы сможете не только насладиться мастерством танцовщиков и музыкантов, но и задуматься о более глубоких аспектах человеческого бытия.