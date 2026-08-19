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Под сводами
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Под сводами

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О выставке

Выставка «Под сводами» в крепости Орешек

В крепости Орешек, в здании Новой тюрьмы, пройдет открытие выставки «Под сводами», приуроченной к 120-летию освобождения народовольцев из Шлиссельбургской тюрьмы. Шлиссельбургская крепость на протяжении своей истории использовалась в качестве тюрьмы для государственных преступников с петровских времён до февраля 1917 года.

Наиболее известный период тюремной истории крепости связан с народовольцами, которые находились здесь с 1884 по 1905 годы. В то время крепость приобрела репутацию места, «откуда не выходят». Из-за закрытости тюрьмы долгое время информацию о ней было трудно получить.

Освобождение узников

28 октября (10 ноября) 1905 года, после обнародования Высочайшего манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» и объявления амнистии политическим преступникам, из Шлиссельбургской крепости были освобождены узники-народовольцы. Среди них такие известные личности, как Николай Морозов, Михаил Новорусский и Михаил Фроленко, которые провели в заключении не менее 18 лет.

Экспонаты выставки

Выставка позволит посетителям ознакомиться с материалами о строительстве и открытии Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, архитектурными и инженерными особенностями здания Новой тюрьмы. Можно узнать о режиме содержания узников и обстоятельствах их освобождения в 1905 году.

Особое внимание уделяется учреждениям, связанным с Шлиссельбургом, включая жандармское управление Департамента полиции. На выставке можно увидеть уникальные экспонаты, такие как копия грифельной доски с автографами народовольцев, освобождённых 28 октября 1905 года, кандалы и мундир унтер-офицера Шлиссельбургского жандармского управления.

Уникальные издания

Интерес представляет книга «Под сводами», в которой Николай Морозов собрал сочинения, написанные заключёнными. Это уникальное издание 1909 года хранится в фондах Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Историческая значимость

На выставке также будет представлен план Шлиссельбургской крепости, составленный «шлиссельбургским арестантом № 23» И. П. Ювачёвым в 1906 году. Материалы выставки, а также сохранившиеся до наших дней стены и помещения, расскажут о тяжёлых страницах истории этого места.

Посетители смогут открыть для себя одну из страниц 700-летней истории крепости на Ореховом острове, на протяжении двух веков исполнявшей функцию важнейшей тюрьмы Российской империи.

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
19 августа среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
20 августа четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
21 августа пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
22 августа суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
23 августа воскресенье
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
24 августа понедельник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
25 августа вторник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
26 августа среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
27 августа четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
28 августа пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
29 августа суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
30 августа воскресенье
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
31 августа понедельник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
1 сентября вторник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
2 сентября среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
3 сентября четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
4 сентября пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
5 сентября суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
6 сентября воскресенье
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
7 сентября понедельник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
8 сентября вторник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
9 сентября среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
10 сентября четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
11 сентября пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
12 сентября суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
13 сентября воскресенье
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
14 сентября понедельник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
15 сентября вторник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
16 сентября среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
17 сентября четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
18 сентября пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
19 сентября суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
20 сентября воскресенье
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
21 сентября понедельник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
22 сентября вторник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
23 сентября среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
24 сентября четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
25 сентября пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
26 сентября суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
27 сентября воскресенье
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
28 сентября понедельник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
29 сентября вторник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
30 сентября среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
1 октября четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
2 октября пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
3 октября суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
4 октября воскресенье
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
5 октября понедельник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
6 октября вторник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
7 октября среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
8 октября четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
9 октября пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
10 октября суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
11 октября воскресенье
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
12 октября понедельник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
13 октября вторник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
14 октября среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
15 октября четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
16 октября пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
17 октября суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
18 октября воскресенье
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
19 октября понедельник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
20 октября вторник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
21 октября среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
22 октября четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
23 октября пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
24 октября суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
25 октября воскресенье
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
26 октября понедельник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
27 октября вторник
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
28 октября среда
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
29 октября четверг
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
30 октября пятница
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый
31 октября суббота
09:00
Крепость «Орешек» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, остров Ореховый

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