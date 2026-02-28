Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О спектакле

Современные бразильские джазовые ритмы на сцене филармонии

Новосибирская филармония (ГКЗ им. А.М. Каца) приглашает на концерт, который представит яркие и энергичные современные бразильские джазовые ритмы. В программе будут звучать музыкальные произведения из репертуара Трио Самбалансо и Caribbean Jazz Project.

Выступающие музыканты

На сцене выступят истинные мастера своего дела:

  • Евгений Шестаков — труба
  • Роман Сурняев — саксофон
  • Владислав Третьяков — бас-гитара
  • Дмитрий Швецов — ударные
  • Елена Талалайченко — фортепиано

Что ожидает слушателей

Концерт подарит истинное наслаждение любителям джаза и бразильской музыки. Это отличная возможность насладиться яркими ритмами, которые наполнят зал особой атмосферой. Не пропустите шанс увидеть концерт, который станет ярким событием в музыкальной жизни города.

Купить билет на спектакль Под солнцем Бразилии

В других городах
Февраль
28 февраля суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 700 ₽

