Спектакль Под солнцем Бразилии

Современные бразильские джазовые ритмы на сцене филармонии

Новосибирская филармония (ГКЗ им. А.М. Каца) приглашает на концерт, который представит яркие и энергичные современные бразильские джазовые ритмы. В программе будут звучать музыкальные произведения из репертуара Трио Самбалансо и Caribbean Jazz Project.

Выступающие музыканты

На сцене выступят истинные мастера своего дела:

Евгений Шестаков — труба

Роман Сурняев — саксофон

Владислав Третьяков — бас-гитара

Дмитрий Швецов — ударные

Елена Талалайченко — фортепиано

Что ожидает слушателей

Концерт подарит истинное наслаждение любителям джаза и бразильской музыки. Это отличная возможность насладиться яркими ритмами, которые наполнят зал особой атмосферой. Не пропустите шанс увидеть концерт, который станет ярким событием в музыкальной жизни города.