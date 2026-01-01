Под счастливой звездой

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт, посвящённый 40-летию творческой деятельности выдающейся soprano Ольги Осиповой. Это событие привлечёт внимание как любителей классической музыки, так и поклонников её таланта.
Также на сцене выступят вокальный ансамбль Павла Шаромова и Русский академический оркестр. Управлять музыкальными коллективами будет дирижёр Рустам Дильмухаметов, а сводный хор детской хоровой студии «Дружба» из Детского Дома культуры им. Д.Н. Пичугина добавит особую атмосферу мероприятию.
