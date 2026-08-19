Выставка в музее-заповеднике «Коломенское» к 100-летию начала реставрации иконы «Богоматерь Боголюбская»

В Сытном дворе открылась выставка «Под покровом Боголюбской. Путь надежды», которая приурочена к 100-летию начала реставрации иконы «Богоматерь Боголюбская». Этот памятник XII века был создан по заказу князя Андрея Боголюбского и по праву считается одним из важнейших произведений домонгольской Руси.

Выставка организована при поддержке Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. Здесь зрители смогут узнать о драматической судьбе святыни, которая на протяжении веков подвергалась угрозе уничтожения. Спасение иконы стало возможным благодаря самоотверженному труду нескольких поколений реставраторов.

Исторический контекст и реставрация

Заключительный этап реставрации, проходивший в период с 2009 по 2016 год, ознаменовался раскрытием подлинной авторской живописи XII века — событием, ставшим важным этапом в развитии отечественной реставрационной школы. Судьба Боголюбской иконы неразрывно связана с ключевыми событиями истории России, что делает выставку особенно значимой для понимания культурного наследия страны.

Значение художника-реставратора

Куратором выставки является художник-реставратор Александр Горматюк, завершивший реставрацию иконы. В рамках проекта он создал серию живописных и графических работ, а также копии малоизвестных памятников из зарубежных музеев. Эти произведения освещают иконографию Боголюбской Богоматери, её историю изучения и реставрации.

Темы выставки

Экспозиция делится на три тематических раздела:

«Реставрация иконы»

«Владимиро-Суздальское княжество. Князь Андрей Боголюбский и эпоха создания Боголюбской иконы»

«Богородичные сюжеты и иконография образа Боголюбской в Византии»

На выставке будут представлены уникальные произведения из коллекции «Иконотеки А. Н. Овчинникова» Всероссийского художественного научно-реставрационного центра, а также предметы из частных собраний. Эти артефакты помогут посетителям получить полное представление о значении и развитии древнерусской культуры.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную выставку, которая позволяет взглянуть на богатую историю и духовные ценности Руси через призму одного из её главных произведений.