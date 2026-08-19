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Под покровом Боголюбской. Путь надежды

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О выставке

Выставка в музее-заповеднике «Коломенское» к 100-летию начала реставрации иконы «Богоматерь Боголюбская»

В Сытном дворе открылась выставка «Под покровом Боголюбской. Путь надежды», которая приурочена к 100-летию начала реставрации иконы «Богоматерь Боголюбская». Этот памятник XII века был создан по заказу князя Андрея Боголюбского и по праву считается одним из важнейших произведений домонгольской Руси.

Выставка организована при поддержке Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. Здесь зрители смогут узнать о драматической судьбе святыни, которая на протяжении веков подвергалась угрозе уничтожения. Спасение иконы стало возможным благодаря самоотверженному труду нескольких поколений реставраторов.

Исторический контекст и реставрация

Заключительный этап реставрации, проходивший в период с 2009 по 2016 год, ознаменовался раскрытием подлинной авторской живописи XII века — событием, ставшим важным этапом в развитии отечественной реставрационной школы. Судьба Боголюбской иконы неразрывно связана с ключевыми событиями истории России, что делает выставку особенно значимой для понимания культурного наследия страны.

Значение художника-реставратора

Куратором выставки является художник-реставратор Александр Горматюк, завершивший реставрацию иконы. В рамках проекта он создал серию живописных и графических работ, а также копии малоизвестных памятников из зарубежных музеев. Эти произведения освещают иконографию Боголюбской Богоматери, её историю изучения и реставрации.

Темы выставки

Экспозиция делится на три тематических раздела:

  • «Реставрация иконы»
  • «Владимиро-Суздальское княжество. Князь Андрей Боголюбский и эпоха создания Боголюбской иконы»
  • «Богородичные сюжеты и иконография образа Боголюбской в Византии»

На выставке будут представлены уникальные произведения из коллекции «Иконотеки А. Н. Овчинникова» Всероссийского художественного научно-реставрационного центра, а также предметы из частных собраний. Эти артефакты помогут посетителям получить полное представление о значении и развитии древнерусской культуры.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную выставку, которая позволяет взглянуть на богатую историю и духовные ценности Руси через призму одного из её главных произведений.

Купить билет на выставка Под покровом Боголюбской. Путь надежды

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
19 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39

В ближайшие дни

Где у дворца бочка, лемех и прапор?
0+
Декоративно-прикладные Исторические выставки Графика

Где у дворца бочка, лемех и прапор?

19 августа в 09:00 Музей-заповедник «Коломенское»
Билеты
Вахтангов. Путь к Турандот
12+
Экскурсия

Вахтангов. Путь к Турандот

12 сентября в 12:30 Театр им. Вахтангова
Билеты
Арт-лето. Мастер-класс «Принцесса Турандот»
6+
Мастер-класс

Арт-лето. Мастер-класс «Принцесса Турандот»

20 августа в 15:00 Творческая мастерская театрального художника Боровского
от 1300 ₽
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