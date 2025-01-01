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Под окном черемуха... Уральский народный хор
Киноафиша Под окном черемуха... Уральский народный хор

Под окном черемуха... Уральский народный хор

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О концерте/спектакле

«Под окном черемуха...» – Фолк-концерт Уральского народного хора

Уральский народный хор приглашает вас на уникальный фолк-концерт «Под окном черемуха...», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие станет настоящим праздником для ценителей народной музыки и традиционной культуры.

Когда и где?

Концерт состоится [вставьте дату и время] в уютных залах Уральского центра народного искусства, расположенного по адресу [вставьте адрес]. Не упустите возможность насладиться атмосферой народной музыки в самом сердце Урала!

О программе

В программе концерта звучат как традиционные народные песни, так и современные обработки, которые позволят вам увидеть, как фольклор живет и развивается в наше время. Уральский народный хор, известный своим профессионализмом и яркими выступлениями, порадует зрителей уникальными номерами и насыщенной хореографией.

Интересные факты

  • Уральский народный хор был основан более 80 лет назад и за это время стал одним из самых известных коллективов России.
  • Хор активно участвует в культурных обменах и гастролирует как по стране, так и за ее пределами.
  • Концерт «Под окном черемуха...» – это не только музыкальное событие, но и возможность погрузиться в атмосферу уральского фольклора, узнать о традициях и обычаях региона.

Как купить билеты?

Билеты на концерт доступны в кассе Уральского центра народного искусства и на официальном сайте. Рекомендуем приобрести билеты заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого увлекательного события!

Приходите и насладитесь живой музыкой, атмосферой единения и красоты народного искусства вместе с Уральским народным хором!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 8 марта
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
17:00 от 800 ₽

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