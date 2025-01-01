Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Под одной крышей
Киноафиша Под одной крышей

Спектакль Под одной крышей

Постановка
Teatr 101 16+
Режиссер Денис Кириллов
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о близости и понимании

Эта история о людях, объединенных общим пространством, их взаимоотношениях, конфликтах и искренних чувствах. На сцене разыгрывается яркая комедия с элементами драмы, которая заставит вас задуматься о важности терпения, взаимопонимания и семейных ценностей.

Сюжет и героини

Героини спектакля — разные по характеру и судьбе люди, оказавшиеся под одной крышей. Каждая из них сталкивается с жизненными трудностями, и спектакль исследует, как они находят общий язык в условиях различных противоречий.

Темы и идеи

Это спектакль для тех, кто ценит честность, юмор и человеческую душевность. Он заставляет задуматься о том, как действительно важны терпение и взаимопонимание в отношениях. Актеры блестяще передают эмоциональный заряд и глубину переживаний своих персонажей.

Не упустите шанс увидеть спектакль!

Присоединяйтесь к зрителям, которые уже оценили эту затрагивающую и жизненно актуальную историю. Откройте для себя новый театральный опыт, который останется в вашем сердце надолго.

Купить билет на спектакль Под одной крышей

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Teatr 101 Санкт-Петербург, Гаванская улица, 3
от 1299 ₽

В ближайшие дни

Приключение Новогодней Елочки. Интерактивное представление с Дедом Морозом для детей от 1 до 5 лет
0+
Детские елки
Приключение Новогодней Елочки. Интерактивное представление с Дедом Морозом для детей от 1 до 5 лет
25 декабря в 16:45 Малышок
от 1560 ₽
Женитьба
12+
Комедия
Женитьба
19 декабря в 19:00 Александринский театр
от 500 ₽
Щелкунчик. Интерактивный балет-сказка для маленьких эстетов
0+
Детские елки Балет Детский
Щелкунчик. Интерактивный балет-сказка для маленьких эстетов
20 декабря в 18:00 Особняк Серебрякова
от 3400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше