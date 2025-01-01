Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Под небом Парижа
Билеты от 500₽
Киноафиша Под небом Парижа

Спектакль Под небом Парижа

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Веселая история о трех братьях

Приглашаем вас на спектакль «Под небом Парижа», который расскажет о волнующих приключениях трех родных братьев из итальянской глубинки: Джорджио, Паоло и Федерико. Эта весёлая, романтичная и в то же время глубокая история наполнена страстью, амбициями и поразительными музыкальными номерами.

Сюжет и персонажи

Братья мечтают о большой сцене и стремятся покорить мир шоу-бизнеса. Их жизнь меняется, когда влиятельный синьор Луиджи де Монтекапроне решает дать им шанс. Воспользовавшись этой возможностью, братья стремительно взлетают на вершину музыкального Олимпа.

Однако на этом пути их ждут не только успехи, но и неожиданные повороты судьбы. Главный герой, несмотря на карьеры стремительный взлет, влюбляется в роковую Франческу. Эта страсть оставит неизгладимый след в жизни трио и изменит их судьбы навсегда.

Тематическое наполнение

Спектакль затрагивает вечные темы любви и ненависти, дружбы и предательства, чести и долга. Зрители смогут насладиться великолепными итальянскими песнями, которые создадут атмосферу настоящего музыкального праздника.

Не упустите возможность!

«Музыка судьбы» — это не просто спектакль, это история о том, как мечты могут стать реальностью, несмотря на все преграды. Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, полное эмоций и вдохновения!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Пешком по радуге
0+
Детский Иммерсивный
Пешком по радуге
29 августа в 17:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
20 сентября в 19:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Номер 13
16+
Комедия
Номер 13
7 марта в 20:00 ДК им. Зуева
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше