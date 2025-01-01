Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Под музыку Вивальди
Киноафиша Под музыку Вивальди

Под музыку Вивальди

6+
Возраст 6+

О концерте

Купить билет на концерт Под музыку Вивальди

Помощь с билетами
В других городах
Январь
13 января вторник
19:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30

В ближайшие дни

Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
3 января в 19:00 Stage Standup Club
Билеты
PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков
3 февраля в 20:00 Поправка
от 400 ₽
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
21 января в 21:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше