Под музыку Вивальди. «Времена года» и другие шедевры при свечах

Команда IMAYC приглашает вас на уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем архитектурном шедевре Санкт-Петербурга. Это событие станет настоящим праздником для меломанов и ценителей классической музыки.
В волшебной атмосфере старинной церкви, при свечах, вы сможете насладиться музыкой эпохи барокко в исполнении Ауэр-квартета. В программе вечера — «Времена года» Антонио Вивальди, одно из самых популярных и известных произведений в истории музыки.
Цикл «Времена года» подарит вам незабываемые музыкальные картины, в которых скрипка, словно кисть художника, воспроизводит яркие образы природы:
Но это еще не все! В программе также прозвучат другие великолепные концерты для скрипки с оркестром. Позвольте музыке Вивальди увлечь вас в захватывающее путешествие сквозь эпохи, заставляя забыть обо всем на свете и наслаждаться каждой нотой.
Концерт будет длиться 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.
Произведения Вивальди в исполнении Ауэр-квартета подарят вам вечер, наполненный изысканной красотой и мелодичной магией. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!