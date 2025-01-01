Под музыку Вивальди. «Времена года» и другие шедевры при свечах

Музыка Вивальди в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем архитектурном шедевре Санкт-Петербурга. Это событие станет настоящим праздником для меломанов и ценителей классической музыки.

В волшебной атмосфере старинной церкви, при свечах, вы сможете насладиться музыкой эпохи барокко в исполнении Ауэр-квартета. В программе вечера — «Времена года» Антонио Вивальди, одно из самых популярных и известных произведений в истории музыки.

Уникальная программа

Цикл «Времена года» подарит вам незабываемые музыкальные картины, в которых скрипка, словно кисть художника, воспроизводит яркие образы природы:

Весна — пробуждение природы с пением птиц;

Лето — зной и тихий шелест листвы;

Осень — грусть с желтеющими листьями;

Зима — стужа со скрипом снега под ногами.

Но это еще не все! В программе также прозвучат другие великолепные концерты для скрипки с оркестром. Позвольте музыке Вивальди увлечь вас в захватывающее путешествие сквозь эпохи, заставляя забыть обо всем на свете и наслаждаться каждой нотой.

Исполнители и длительность

Концерт будет длиться 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Произведения Вивальди в исполнении Ауэр-квартета подарят вам вечер, наполненный изысканной красотой и мелодичной магией. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Программа концерта