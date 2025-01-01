Меню
Под музыку Вивальди. «Времена года» и другие шедевры при свечах
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Вивальди в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем архитектурном шедевре Санкт-Петербурга. Это событие станет настоящим праздником для меломанов и ценителей классической музыки.

В волшебной атмосфере старинной церкви, при свечах, вы сможете насладиться музыкой эпохи барокко в исполнении Ауэр-квартета. В программе вечера — «Времена года» Антонио Вивальди, одно из самых популярных и известных произведений в истории музыки.

Уникальная программа

Цикл «Времена года» подарит вам незабываемые музыкальные картины, в которых скрипка, словно кисть художника, воспроизводит яркие образы природы:

  • Весна — пробуждение природы с пением птиц;
  • Лето — зной и тихий шелест листвы;
  • Осень — грусть с желтеющими листьями;
  • Зима — стужа со скрипом снега под ногами.

Но это еще не все! В программе также прозвучат другие великолепные концерты для скрипки с оркестром. Позвольте музыке Вивальди увлечь вас в захватывающее путешествие сквозь эпохи, заставляя забыть обо всем на свете и наслаждаться каждой нотой.

Исполнители и длительность

Концерт будет длиться 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Произведения Вивальди в исполнении Ауэр-квартета подарят вам вечер, наполненный изысканной красотой и мелодичной магией. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Программа концерта

  • Цикл концертов «Времена года» для скрипки с оркестром в переложении для квартета:
    • Primavera RV 269: Allegro — Largo — Allegro
    • L'Estate RV 315: Allegro non molto — Adagio — Presto
    • L'Autunno RV 293: Allegro — Adagio molto — Allegro
    • L'Inverno RV 297: Allegro non molto — Largo — Allegro
  • Маленькая синфония соль мажор RV 146:
    • I. Allegro
    • II. Andante
    • III. Presto
  • Концерт для двух скрипок ля минор (в переложении для струнного квартета) RV 522:
    • I. Allegro
  • Концерт для скрипки ля минор (в переложении для струнного квартета) RV 356:
    • I. Allegro
    • II. Largo
    • III. Allegro
  • Концерт для двух скрипок и виолончели L'Estrо Armonico ре минор ор. 3 № 11 RV 565 (в переложении для струнного квартета):
    • I. Allegro
    • II. Adagio e spiccato
    • III. Allegro
    • IV. Largo e spiccato

Октябрь
31 октября пятница
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

