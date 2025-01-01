Под музыку Вивальди. «Времена года» и другие шедевры при свечах

Приглашаем вас насладиться незабываемым концертом «Вивальди. Времена года» в исполнении любимого публикой Ауэр-квартета. Это уникальная возможность погрузиться в мир барочной музыки и насладиться самыми известными произведениями Антонио Вивальди.
«Времена года» Антонио Вивальди — одно из самых популярных произведений эпохи барокко. Это не просто музыкальное произведение, а философское размышление о круговороте жизни. Вивальди мастерски изображает смену времен года через музыкальные зарисовки, которые переносят слушателя в разные уголки Италии.
Цикл состоит из четырех концертов для скрипки, каждый из которых символизирует одно из времен года. В нем заключены глубокие смыслы: весна олицетворяет юность, лето — зрелость, осень — зрелость, а зима — старость. Эта музыкальная картина показывает путь человека от радости юности к тихому закату бытия.
Кроме легендарных «Времен года», в программе прозвучат и другие произведения Вивальди:
Ауэр-квартет в составе:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Подарите себе вечер, наполненный красотой музыки Вивальди!