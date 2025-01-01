Под музыку Вивальди. «Времена года» и другие шедевры при свечах

Вивальди. Времена года: Чудесный вечер с Ауэр-квартетом в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас насладиться незабываемым концертом «Вивальди. Времена года» в исполнении любимого публикой Ауэр-квартета. Это уникальная возможность погрузиться в мир барочной музыки и насладиться самыми известными произведениями Антонио Вивальди.

Времена года: Музыка, говорящая о жизни

«Времена года» Антонио Вивальди — одно из самых популярных произведений эпохи барокко. Это не просто музыкальное произведение, а философское размышление о круговороте жизни. Вивальди мастерски изображает смену времен года через музыкальные зарисовки, которые переносят слушателя в разные уголки Италии.

Цикл состоит из четырех концертов для скрипки, каждый из которых символизирует одно из времен года. В нем заключены глубокие смыслы: весна олицетворяет юность, лето — зрелость, осень — зрелость, а зима — старость. Эта музыкальная картина показывает путь человека от радости юности к тихому закату бытия.

Программа концерта

Кроме легендарных «Времен года», в программе прозвучат и другие произведения Вивальди:

Цикл концертов «Времена года» для скрипки с оркестром в переложении для квартета: Primavera RV 269: Allegro — Largo — Allegro L'Estate RV 315: Allegro non molto — Adagio — Presto L'Autunno RV 293: Allegro — Adagio molto — Allegro L'Inverno RV 297: Allegro non molto — Largo — Allegro

Маленькая синфония соль мажор RV 146: I. Allegro II. Andante III. Presto

Концерт для двух скрипок ля минор (в переложении для струнного квартета) RV 522: I. Allegro

Концерт для скрипки ля минор (в переложении для струнного квартета) RV 356: I. Allegro — II. Largo — III. Allegro

Концерт для скрипки соль мажор (в переложении для струнного квартета) RV 310: I. Allegro — II. Largo — III. Allegro

Исполнители

Ауэр-квартет в составе:

Элина Друх, скрипка

Сандра Патрикеева, скрипка

Надежда Чумовицкая, альт

Татьяна Тутынина, виолончель

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Подарите себе вечер, наполненный красотой музыки Вивальди!