Под музыку Вивальди при свечах в усадьбе Г. Р. Державина

Команда IMAYC.RU рада пригласить наших преданных зрителей на особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучит концертная программа, посвященная творчеству великого итальянского композитора барокко Антонио Вивальди.
Перед началом концерта, в 16:00, у вас будет возможность совершить уникальную экскурсию по интерьерным залам музея. Откройте для себя живопись, гравюры, иконы, портреты, книги, рукописи и журналы – все самые яркие приметы времени, в котором жил и работал Державин.
Литературно-мемориальная экспозиция Дворца охватывает шестнадцать интерьерных залов. Здесь воссозданы такие пространства, как:
Живописные портреты хозяев и гостей создают уникальный «эффект присутствия» в залах дворца.
Концерт станет прекрасным продолжением вечера. В программе — магические звуки Антонио Вивальди. Особое внимание уделено произведению «Зима» из цикла «Времена года», которое словно соткано из морозного кружева и хрустального звона льдинок. Эта музыка переносит слушателя в заснеженный пейзаж, где ветер рисует узоры метели, а редкие лучи зимнего солнца создают искрящиеся блики.
Ансамбль струнных смычковых инструментов виртуозно передаст все тонкости и оттенки музыки великого композитора. Это уникальная возможность погрузиться в мир Вивальди и насладиться великолепным исполнением.
В продаже существуют билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. Обратите внимание, что если билетов с экскурсией не осталось, оставшиеся билеты не позволят вам посетить экспозицию.
Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас)
Общее время мероприятия — 2 часа 10 минут. Продолжительность концерта без экскурсии — 1 час 10 минут.
Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет.