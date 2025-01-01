Под музыку Вивальди при свечах в усадьбе Г. Р. Державина

Концертная программа в усадьбе Гавриила Державина

Команда IMAYC.RU рада пригласить наших преданных зрителей на особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучит концертная программа, посвященная творчеству великого итальянского композитора барокко Антонио Вивальди.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта, в 16:00, у вас будет возможность совершить уникальную экскурсию по интерьерным залам музея. Откройте для себя живопись, гравюры, иконы, портреты, книги, рукописи и журналы – все самые яркие приметы времени, в котором жил и работал Державин.

Литературно-мемориальная экспозиция Дворца охватывает шестнадцать интерьерных залов. Здесь воссозданы такие пространства, как:

Большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова»

Соломенная гостиная

Домашний театр

Гостиная «Диванчик»

Кабинет поэта

Кухни и ледник

Живописные портреты хозяев и гостей создают уникальный «эффект присутствия» в залах дворца.

Чарующий концерт

Концерт станет прекрасным продолжением вечера. В программе — магические звуки Антонио Вивальди. Особое внимание уделено произведению «Зима» из цикла «Времена года», которое словно соткано из морозного кружева и хрустального звона льдинок. Эта музыка переносит слушателя в заснеженный пейзаж, где ветер рисует узоры метели, а редкие лучи зимнего солнца создают искрящиеся блики.

Ансамбль струнных смычковых инструментов виртуозно передаст все тонкости и оттенки музыки великого композитора. Это уникальная возможность погрузиться в мир Вивальди и насладиться великолепным исполнением.

Информация о билетах

В продаже существуют билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. Обратите внимание, что если билетов с экскурсией не осталось, оставшиеся билеты не позволят вам посетить экспозицию.

Программа концерта:

Антонио Вивальди (1678–1741) «Зима» из цикла «Времена года»

Синфония для струнных и бассо континуо соль мажор RV 149

Маленькая симфония

Соната для виолончели 3

Концерт ля минор Danza pastorale

Концерт для струнных и бассо континуо Alla rustica соль мажор RV 151

Концерт для струнных и бассо континуо соль минор RV 157

Исполнители:

Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас)

Продолжительность:

Общее время мероприятия — 2 часа 10 минут. Продолжительность концерта без экскурсии — 1 час 10 минут.

Рекомендации:

Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет.