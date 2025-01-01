Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Под музыку Вивальди при свечах в усадьбе Г. Р. Державина
Киноафиша Под музыку Вивальди при свечах в усадьбе Г. Р. Державина

Под музыку Вивальди при свечах в усадьбе Г. Р. Державина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концертная программа в усадьбе Гавриила Державина

Команда IMAYC.RU рада пригласить наших преданных зрителей на особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучит концертная программа, посвященная творчеству великого итальянского композитора барокко Антонио Вивальди.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта, в 16:00, у вас будет возможность совершить уникальную экскурсию по интерьерным залам музея. Откройте для себя живопись, гравюры, иконы, портреты, книги, рукописи и журналы – все самые яркие приметы времени, в котором жил и работал Державин.

Литературно-мемориальная экспозиция Дворца охватывает шестнадцать интерьерных залов. Здесь воссозданы такие пространства, как:

  • Большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова»
  • Соломенная гостиная
  • Домашний театр
  • Гостиная «Диванчик»
  • Кабинет поэта
  • Кухни и ледник

Живописные портреты хозяев и гостей создают уникальный «эффект присутствия» в залах дворца.

Чарующий концерт

Концерт станет прекрасным продолжением вечера. В программе — магические звуки Антонио Вивальди. Особое внимание уделено произведению «Зима» из цикла «Времена года», которое словно соткано из морозного кружева и хрустального звона льдинок. Эта музыка переносит слушателя в заснеженный пейзаж, где ветер рисует узоры метели, а редкие лучи зимнего солнца создают искрящиеся блики.

Ансамбль струнных смычковых инструментов виртуозно передаст все тонкости и оттенки музыки великого композитора. Это уникальная возможность погрузиться в мир Вивальди и насладиться великолепным исполнением.

Информация о билетах

В продаже существуют билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. Обратите внимание, что если билетов с экскурсией не осталось, оставшиеся билеты не позволят вам посетить экспозицию.

Программа концерта:

  • Антонио Вивальди (1678–1741) «Зима» из цикла «Времена года»
  • Синфония для струнных и бассо континуо соль мажор RV 149
  • Маленькая симфония
  • Соната для виолончели 3
  • Концерт ля минор Danza pastorale
  • Концерт для струнных и бассо континуо Alla rustica соль мажор RV 151
  • Концерт для струнных и бассо континуо соль минор RV 157

Исполнители:

Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас)

Продолжительность:

Общее время мероприятия — 2 часа 10 минут. Продолжительность концерта без экскурсии — 1 час 10 минут.

Рекомендации:

Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
17:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
17:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
11 сентября в 20:00 Особняк Юргенса
от 1490 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
13 сентября в 22:00 Stand Up Lab
от 990 ₽
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
0+
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
18 августа в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
от 150 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше