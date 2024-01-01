Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Под маской
Билеты от 0₽
Киноафиша Под маской

Под маской

0+
Продолжительность -
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О выставке

Выставка «Под маской» в Музее русского импрессионизма

Маска символизирует тайны театральных представлений, ритуалов и романтических историй. В новом проекте Музея русского импрессионизма маска становится игровым аксессуаром, незаменимым на костюмированных праздниках и вечерах.

Загадочный мир карнавала

Добро пожаловать в пространство, наполненное загадками и играми. Здесь слышен шелест парчовой юбки и таинственный шепот. На стенах мелькают тени изящных дам и кавалеров, создавая атмосферу XIX и XX веков.

Маскарадная мода и искусство

Каждый карнавальный вечер хранил в себе волнующую атмосферу, когда дамы и господа, забывая о своих чинах, превращались в античных богов, исторических персонажей и героев романов. Маскарадная мода тесно переплеталась с изобразительным искусством, вдохновляя художников этого времени.

Экспозиция и уникальные образы

Экспозиция включает 139 произведений из 67 музейных и частных собраний. Здесь представлены живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства: статуэтки, куклы, веера и маски с кружевом. Вы также сможете увидеть кокошники, которые напоминают о ярких праздничных образах.

Феномен маскарадов

В выставке встречаются как архетипические, так и неожиданные образы: Арлекин и Пьеро, китайские мандарины и испанские гранды, турчанки и черкешенки, а также Татьяны и Онегины, средневековые рыцари и «газовые феи». Каждый элемент раскрывает уникальный феномен маскарадов, приглашая зрителей в мир творчества и фантазии.

Купить билет на выставка Под маской

Помощь с билетами
Март
5 марта четверг
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
6 марта пятница
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
7 марта суббота
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
8 марта воскресенье
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
9 марта понедельник
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
10 марта вторник
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11 марта среда
12:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12 марта четверг
12:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13 марта пятница
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14 марта суббота
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15 марта воскресенье
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16 марта понедельник
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17 марта вторник
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18 марта среда
12:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19 марта четверг
12:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
20 марта пятница
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
21 марта суббота
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
22 марта воскресенье
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
23 марта понедельник
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
24 марта вторник
11:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
11:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
25 марта среда
12:10
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
12:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
13:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
14:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
15:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
16:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
17:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
18:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:00
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:30
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
19:45
Музей русского импрессионизма Москва, Ленинградский просп., 15, стр. 11
26 марта четверг