Выставка «Под маской» в Музее русского импрессионизма

Маска символизирует тайны театральных представлений, ритуалов и романтических историй. В новом проекте Музея русского импрессионизма маска становится игровым аксессуаром, незаменимым на костюмированных праздниках и вечерах.

Загадочный мир карнавала

Добро пожаловать в пространство, наполненное загадками и играми. Здесь слышен шелест парчовой юбки и таинственный шепот. На стенах мелькают тени изящных дам и кавалеров, создавая атмосферу XIX и XX веков.

Маскарадная мода и искусство

Каждый карнавальный вечер хранил в себе волнующую атмосферу, когда дамы и господа, забывая о своих чинах, превращались в античных богов, исторических персонажей и героев романов. Маскарадная мода тесно переплеталась с изобразительным искусством, вдохновляя художников этого времени.

Экспозиция и уникальные образы

Экспозиция включает 139 произведений из 67 музейных и частных собраний. Здесь представлены живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства: статуэтки, куклы, веера и маски с кружевом. Вы также сможете увидеть кокошники, которые напоминают о ярких праздничных образах.

Феномен маскарадов

В выставке встречаются как архетипические, так и неожиданные образы: Арлекин и Пьеро, китайские мандарины и испанские гранды, турчанки и черкешенки, а также Татьяны и Онегины, средневековые рыцари и «газовые феи». Каждый элемент раскрывает уникальный феномен маскарадов, приглашая зрителей в мир творчества и фантазии.