Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Под липами Берлина
Киноафиша Под липами Берлина

Спектакль Под липами Берлина

16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-фарс «Под липами Берлина» в пространстве Скороход

«Под липами Берлина» — это спектакль-фарс, который сочетает в себе элементы социального трагикомедии и мюзикла. Постановка основана на пьесах Евгения Шварца и Михаила Зощенко. За лёгкостью иронии скрывается тревожный мир, где обычные люди пытаются сохранить свою человечность среди нарастающего хаоса.

Действие спектакля разворачивается под сенью берлинских лип, где разыгрывается калейдоскоп абсурдных ситуаций. Мечтатели, остряки и простодушные обыватели сталкиваются с повседневностью, наполненной смешными нелепостями, которая постепенно искажается и превращается в гротеск.

Темы и настроение

Спектакль балансирует между комедией и драмой. Он ненавязчиво напоминает, что даже когда мир теряет разум, люди продолжают шутить, влюбляться и надеяться — пока могут. Это история не о политике, а о том, как жить, когда жизнь становится страшной.

Режиссура и актёрский состав

Режиссёр постановки — Александр Крымов, а продюсером выступает Нала Эллис. На сцене вы сможете увидеть талантливых актёров мастерской А.А. Дежонова: Анастасию Кудлову/Диану Ганиеву, Пелагею Вегнер, Анну Крендель, Иулию Астраханцеву, Артёма Кочемасова, Кирилла Жежеля, Марию Лазюк, Викторию Гриценко, Александру Абрамову, Алису Солодянкину, Расула Минулина, Ольгу Илиенко, Даниила Левкина и Александру Абрамову.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о важном и при этом дарит зрителю море эмоций!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 ноября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
19:30 от 700 ₽

В ближайшие дни

Безумный день, или Женитьба по-французски
12+
Комедия
Безумный день, или Женитьба по-французски
23 октября в 19:15 Легенда
от 1700 ₽
Элиза, Вы дура!
12+
Комедия Музыка
Элиза, Вы дура!
25 сентября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1100 ₽
Лебединое озеро
0+
Балет
Лебединое озеро
30 августа в 20:00 Концертный зал отеля «Санкт-Петербург»
от 1900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше