Спектакль Под крышами Парижа

Сюжет оперетты «Под крышами Парижа» основан на романе Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Эту новаторскую оперетту композитор Имре Кальман посвятил своей молодой жене, русской актрисе Вере Макинской.
В центре сюжета находятся три друга: музыкант Марсель Эрве, художник Рауль Камье и поэт Анри Бернье. Вынужденные жить в нищете в мансарде парижского дома, они мечтают о любви, счастье и успехе. Их надежды на светлое будущее не разделяет Мадлен — возлюбленная Рауля, которая выбирает карьеру и уходит к богатому министру Фраскатти.
В дом компании приходит молодая цветочница Виолетта, обладающая не только красотой, но и выдающимся вокалом. Она становится настоящей музой для мужчин и в конечном итоге воплощает их мечты на сцене, внося новый виток в их жизни. Виолетта помогает друзьям добиться известности и преодолеть трудности, с которыми они сталкиваются.
«Под крышами Парижа» — это история о любви и ошибках, о истинных и фальшивых ценностях. Спектакль затрагивает важные вопросы, показывая, как жизнь стремится к свету, преодолевая любые барьеры. Его музыкальная насыщенность и драматургическая глубина делают его обязательным к просмотру для всех любителей театрального искусства.
Оперетта была написана в 1914 году и до сих пор сохраняет свою популярность благодаря мелодичности и остроумному сюжету. Творчество Имре Кальмана оказало значительное влияние на развитие музыкального театра, а его произведения продолжают радовать зрителей по всему миру.