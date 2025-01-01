Меню
Почти бродвейская история
Билеты от 400₽
Киноафиша Почти бродвейская история

Спектакль Почти бродвейская история

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 16+
Продолжительность 165 минут
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О спектакле

Моменты из жизни театральной труппы «Балаган»

В Московском театральном центре «Вишневый сад» состоится премьерный показ спектакля режиссёра Александра Вилькина, известного своими работами над «Мастером и Маргаритой». Новая постановка обещает захvatить зрителей погружением в закулисную жизнь театра и процесс создания уникальных спектаклей.

О чем спектакль?

Спектакль основан на пьесе, которая раскрывает смешные и драматические моменты из жизни театральной труппы «Балаган». Зрителям предоставится возможность увидеть на сцене репетиции, творческие муки актёров и их страсти. Интересный факт: за один вечер в рамках одного шоу можно будет насладиться сразу тремя различными представлениями.

Что ожидать?

Постановка выделяется своей динамичностью и яркими декорациями, создающими незабываемую атмосферу. Особенно она подойдет тем, кто хочет больше узнать о закулисной жизни театра и о том, как создаются настоящие спектакли.

Не упустите шанс стать частью этого театрального события и увидеть, что происходит за кулисами.

Купить билет на спектакль Почти бродвейская история

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 400 ₽
9 января пятница
18:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 400 ₽

Фотографии

Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история Почти бродвейская история

