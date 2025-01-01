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Почти бродвейская история (Балаган)
Билеты от 600₽
Киноафиша Почти бродвейская история (Балаган)

Спектакль Почти бродвейская история (Балаган)

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Театральный калейдоскоп в «Балагане»

Если вы хотите получить заряд смеха и веселья, заглянуть за кулисы театра и увидеть репетиции, то вам сюда! Театр с говорящим названием «Балаган» соберет опытных артистов и амбициозную молодежь под руководством модного, скандального режиссера и эпатажного художника. В этом уникальном пространстве творческого поиска зрители станут свидетелями не только захватывающего процесса создания новых спектаклей, но и множества интригующих событий.

За кулисами: любовь и драма

Пока в кулуарах «почти бродвейского» театра разыгрываются любовные страсти и актерские драмы, на свет рождаются три новых спектакля. Процесс их создания — это зрелище гомерически смешное и увлекательное. Казалось бы, все летит в тартарары: декорации ломаются, текст путается, реквизит пропадает... И вот уже хочется все бросить. Но публика в зале, и задача актера — заставить зрителей радоваться и грустить, любить и разочаровываться, сопереживать тому, что происходит на сцене.

Три спектакля в одном вечере

Самое необычное, что, придя на один спектакль, вы получите три представления в придачу. Это уникальная возможность погрузиться в мир театрального искусства и насладиться разнообразием эмоций и сюжетов. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего театрального приключения!

Режиссер
Наталья Шумилкина
В ролях
Михаил Безобразов
Александр Волочиенко
Илья Крутояров
Алексей Сахаров
Аксинья Олейник

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 800 ₽
4 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган) Почти бродвейская история (Балаган)

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